Прокуратура начала проверку из-за опрокидывания грузовика на административное здание в Ялте

Прокуратура Крыма организовала проверку после опрокидывания грузовика на здание абонентского отдела коммунальной компании «Альфатер». Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма Фото: пресс-служба прокуратуры Крыма

На месте происшествия находится исполняющий обязанности прокурора Ялты Никита Шмыдов. В ходе проверки прокуратура установит обстоятельства произошедшего, а также оценит исполнение требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе при организации грузовых перевозок.

По предварительной информации, 26 мая на улице Блюхера в Ялте водитель грузовика выехал за пределы дорожного полотна. В результате ДТП машина опрокинулась на административное здание. Точное количество пострадавших не называется, однако известно, что было госпитализировано четыре человека.

Мэр Ялты Янина Павленко отметила, что здание абонентского отдела было серьезно повреждено. Теперь оно подлежит сносу. Сейчас мэрия ищет новое здание, чтобы в ближайшее время возобновить работу.

Татьяна Ручкина

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