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В Ялте грузовик снес здание абонентского отдела коммунальной компании

В Ялте грузовик въехал в здание абонентского отдела коммунальной компании «Альфатер». Об этом сообщила глава города Янина Павленко в Telegram.

Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

Фото: Telegram-канал главы Ялты Янины Павленко

В аварии пострадали люди, включая несовершеннолетнего. Точное количество пострадавших не уточняется. По данным «РИА Новости», в больницу доставлены четыре человека. Госпожа Павленко отметила, что здание абонотдела было серьезно повреждено. Теперь оно подлежит сносу.

«Оказываем содействие в поисках нового помещения, чтобы оперативно запустить его работу»,— говорится в сообщении.

Городские власти подключились к поиску тяжелой техники, чтобы поднять автомобиль и приступить к ликвидации последствий ДТП. При необходимости территория будет огорожена. Из-за происшествия по пяти городским маршрутам общественного транспорта изменили схему движения.

Анастасия Донскова

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