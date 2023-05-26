Продажа объектов ОАО «РЖД

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД», проводит аукцион в электронной форме по продаженедвижимого имущества, принадлежащего ОАО «РЖД» на праве собственности, расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснодарский край, Апшеронский район, ст-ца Лесогорская, станция Николенково, ул. Пушкина, дом № 5: жилой дом, общей площадью 359,7 кв. м (далее – Объект).



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Начальная цена продажи объекта на Аукционе составляет 2 970 140 рублей (НДС не облагается). Величина повышения начальной цены продажи Объекта на Аукционе («шаг Аукциона») составляет 148 507 рублей.

Аукцион является открытым по составу участников и открытым по форме подачи предложений по цене, проводится в электронной форме с использованием электронной торговой площадки ООО «РТС-тендер» (далее - РТС-тендер), аукционная документация и иная информация об Аукционе размещаются на сайте РТС-тендер (https://www.rts-tender.ru), на официальном сайте Недвижимость РЖД (https://property.rzd.ru).

Дополнительную информацию о продаже объектов, осмотре и проведении аукциона можно получить по телефону: (863) 259-00-10.

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ОАО «РЖД»