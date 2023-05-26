Нижний Новгород получит первые электробусы до конца 2023 года

Первые электробусы должны поступить в Нижегородскую область до конца 2023 года, сообщили в пресс-службе правительства РФ. Всего до конца года в 19 городских агломераций планируется поставить 830 единиц нового транспорта, в том числе 334 автобуса, 180 трамваев, 32 троллейбуса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Кроме того, впервые в субъекты будут поставлены электробусы и установлены для них зарядные станции. Так, 284 электробуса поступят в Краснодарский, Красноярский и Пермский края, Волгоградскую, Курскую, Липецкую, Нижегородскую, Ростовскую, Саратовскую и Ярославскую области»,— уточнил зампред правительства РФ Марат Хуснуллин.

Как ране писал «Ъ-Приволжье», региональные власти намерены заменить на электробусы большинство троллейбусов в Нижнем Новгороде. Всего планируется закупить 113 машин у холдинга BKM (бывший «Белкоммунмаш», Белоруссия) и группы ГАЗ. Некоторые из нижегородцев выступили против ликвидации троллейбусного движения в городе. Они обратились в СК РФ и к председателю Госдумы РФ Вячеславу Володину.

Подробнее читайте в материале «Ъ-Приволжье» «Госдуму ставят на "рога"».

Андрей Репин