WP: работники Трампа перевозили секретные документы в его резиденцию накануне визита ФБР

Как сообщает The Washington Post, ссылаясь на собственные источники, двое работников Дональда Трампа перевезли коробки с секретными документами в резиденцию бывшего президента США в Мар-а-Лаго во Флориде непосредственно перед визитом прокуроров и ФБР в июне прошлого года.

Таким образом, подозревает прокуратура, господин Трамп мог попытаться скрыть от властей, какие именно секретные документы находились у него дома. По словам источников газеты, Трамп и его помощники репетировали перевозку документов еще до того, как бывший президент получил повестку в суд в мае 2022 года. Кроме того, у прокуратуры есть доказательства, что господин Трамп хранил документы в своей резиденции на видном месте, а иногда еще и демонстрировал их другим людям.

В апреле Дональду Трампу предъявили обвинения в фальсификации деловой документации первой степени, в деле 34 эпизода. По версии прокуратуры, целью фальсификаций было сокрытие информации, которая могла помешать победе Дональда Трампа на президентских выборах в 2016-м. Судебное разбирательство по этому делу начнется в 2024 году.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «И дольше века длится Трамп».

Кирилл Сарханянц