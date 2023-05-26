Шесть случаев кори зарегистрировали в Нижегородской области

В Нижегородской области к концу мая зарегистрировали шесть случаев заражения корью, три из них — завозные. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Первый случай зафиксировали в начале апреля. С того момента в области действует красный уровень готовности по кори. «Были организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе проведение иммунизации контактировавшим с больными корью, у которых нет достоверных сведений о сделанной прививке против кори или перенесенном в прошлом заболевании»,— сообщили в Роспотребнадзоре.

Корь передается воздушно-капельным путем. У взрослых протекает особенно тяжело: к основному заболеванию могут добавиться пневмония и бактериальные осложнения.

Анастасия Еремина