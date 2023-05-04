За гранты на благоустройство территорий поборются 15 свердловских городов

В рамках Всероссийского конкурса на лучший проект благоустройства в малых городах Свердловская область представит 15 проектов населенных пунктов, сообщили в департаменте информационной политики региона. Они поборются за федеральные гранты на благоустройство городских пространств.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Арамиль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Арамиль

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В финал конкурса с проектами модернизации инфраструктуры попали: Первоуральск, Красноуфимск, Ирбит, Верхотурье, Арамиль, Верхняя Пышма, Верхняя Салда, Богданович, Заречный, Красноуральск, Североуральск, Верхняя Тура, Волчанск, Дегтярск, Талица. По предварительным данным правительства, победители будут объявлены до 1 сентября.

По словам министра энергетики и жилищного хозяйства региона Николая Смирнова, область участвует в конкурсе с 2018 года, а благодаря победам в нем, дополнительно привлекает из федерального бюджета средства на благоустройство территорий.

По данным правительства, победители конкурса в категории «исторические поселения» могут получить на развитие своих территорий от 70 млн руб., а малые города, в зависимости от численности жителей, от 70 до 100 млн руб. Сейчас также проходит Всероссийское рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн-проектов благоустройства-2024. Принять участие в нем до 31 мая может через «Госуслуги» каждый житель старше 14 лет. На выбор свердловчан представлено 149 общегородских пространств.

По итогам голосования в 2022 году Ревда, Асбест, Березовский, Заречный, Кировград и Туринск выиграли федеральные гранты на благоустройство по нацпроекту «Жилье и городская среда». Общий объем поддержки составит 510 млн руб. Всего на гранты претендовали 12 городов региона.

Полина Хабарова

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