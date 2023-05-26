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Коммерсантъ FM
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Песков: Германия пока не инициировала разговор Шольца и Путина

Германия пока не инициировала разговор канцлера страны Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока не звонил, какой-то информации о том, что Германия инициировала телефонный разговор, я не имею»,— сказал Дмитрий Песков на пресс-колле.

Господин Песков добавил, что Владимир Путин не отказывается от переговоров. «Президент Путин остается открытым для диалога, при этом, естественно, преследуя основную цель — это защита интересов наших граждан»,— сказал он.

Последний раз Олаф Шольц и Владимир Путин провели телефонные переговоры в декабре 2022 года. В течение часа лидеры обсуждали конфликт России и Украины и его последствия. Разговор прошел по инициативе Германии. После него господин Шольц и его правительство говорили, что не планируют отказываться от контактов с Россией.

Накануне Олаф Шольц заявил, что планирует снова поговорить с Владимиром Путиным о конфликте России и Украины. Господин Шольц точно не сообщил, когда это может произойти. По его словам, звонок будет сделан «в подходящее время».

Олеся Павленко

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