В Мостовском районе открыли движение по мосту через реку Фарс

Движение по временному мосту через реку Фарс в станице Ярославской Мостовского района возобновили в штатном режиме. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье» Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор «Черноморье»

Работы по восстановлению сооружения продлились не менее суток. К ремонту моста привлекли 30 человек и семь единиц спецтехники.

«Спасибо автомобилистам и жителям за понимание и проявленное терпение»,— отметил глава Мостовского района Сергей Ласунов.

Временный мост через реку Фарс возвели летом 2022 года в рамках работ по реконструкции основного сооружения. 25 мая стало известно о разрушении части конструкции из-за сильного потока реки. Накануне в районе прошли обильные дожди. Обрушилась временная подъездная дорога на стыке между насыпью и мостом, из-под асфальта вымыло грунт. На время восстановительных работ действовал альтернативный маршрут проезда через Курганинск.

Анастасия Донскова

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