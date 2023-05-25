В четырех районах Кубани ожидается подъем уровня воды в реках

В четырех районах Краснодарского края прогнозируется подъем уровня воды в реках с достижением опасных отметок. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

Подъем воды ожидается с 26 по 28 мая на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань юго-восточной территории Краснодарского края. Это может затронуть Лабинский, Мостовской, Отрадненский и Курганинский районы.

Ранее помимо перечисленных районов о подъеме воды в реках также предупреждали жителей Усть-Лабинского муниципалитета. Сообщалось, что из-за этого возможны оползни и сели.

Татьяна Ручкина

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