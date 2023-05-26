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«Авито Недвижимость»: спрос на новостройки в России с начала года упал на 10%

С начала января по конец апреля 2023 года число предложений объектов в новостройках в России выросло на 23%, их стоимость увеличилась на 2%. При этом спрос на все типы квартир за тот же период снизился на 10%, следует из исследования «Авито Недвижимости».

По данным платформы, количество выставленных на продажу студий увеличилось на 41%, квартир с четырьмя комнатами и более — на 32%, двухкомнатных — на 21%, трехкомнатных — на 20%, однокомнатных — на 18%.

Несмотря на рост предложений, спрос на все типы новых квартир в России упал на 10%. Сильнее всего цена изменилась в категории жилья большого формата. Количество желающих приобрести квартиру с четырьмя комнатами и более сократилось на 18%. Двухкомнатные квартиры потеряли 14% потенциальных покупателей, трехкомнатные — 10%. Интерес к однокомнатным квартирам потеряли 9% россиян, к студиям — 5%.

Средние цены на новостройки с начала текущего года выросли как в абсолютных показателях, так и в пересчете на квадратный метр — на 2% и 5% соответственно. Четырехкомнатное жилье подорожало на первичном рынке на 14% за объект и на 17% за кв. м. Трехкомнатные квартиры выросли в цене на 5%, двухкомнатные — на 2%, однокомнатные — на 1%.

Наибольший рост цен за четыре месяца 2023-го зафиксирован в Саратове — + 10%. В Кирове и Красноярске квартиры подорожали на 9%, в Брянске — на 6%, в Перми — на 5%. Однако в Москве стоимость новостроек всех типов сократилась на 8%, в Санкт-Петербурге — на 6%.

При этом в Москве вырос спрос на аренду квартир. В основном он сосредоточен в сегменте низкобюджетной аренды. Владельцы более дорогого жилья смягчают требования к арендаторам и готовы пускать жильцов с детьми и животными ради стабильной арендной выручки.

Подробнее о столичном рынке недвижимости — в публикации «Ъ» «Арендаторы режут бюджеты».

Милена Костерева

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