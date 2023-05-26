Пункт вакцинации против кори открылся в Ижевске

В столице Удмуртии на базе Республиканского центра общественного здоровья начал работу дополнительный пункт вакцинации, где можно поставить прививку против кори. Как сообщает пресс-служба минздрава региона, вакцинироваться могут лица старше 18 лет. Пункт работает в будние дни с 08:30 до 17:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Кроме того, поставить прививку можно в своей поликлинике по месту жительства.

Как рассказала заместитель министра здравоохранения Удмуртии Марина Петренко, в течение последних дней прививки поставили около 200 человек, контактировавших с заболевшими корью. Всего с начала года в республики планово привито около 6 тыс. взрослых и 6 тыс. детей.

Напомним, в Удмуртии зарегистрировали два случая заболевания корью, один из них — у невакцинированного ребенка.