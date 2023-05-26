Арестована соучастница банды Малиновского за вымогательство трех квартир у мужа

В Красноярске в рамках расследования уголовного дела в отношении Ярослава Малиновского, обвиняемого в создании преступного сообщества, задержана 38-летняя жительница Красноярска, сообщает СУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия. Ее обвиняют в вымогательстве под угрозой применения насилия с целью получения имущества в особо крупном размере (ст. 163 УК РФ). Суд заключил ее под стражу до 3 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По данным следствия, фигурантка дела в 2021 году в сговоре с 34-летним Ярославом Малиновским потребовала от своего мужа передать ей права на нежилое помещение и три квартиры, расположенные в Красноярске общей стоимостью 32 млн руб. В случае отказа, подозреваемая пригрозила причинением насилия и повреждением имущества, говорится в сообщении ведомства.

«Потерпевший, опасаясь угроз, уехал из города, а по возвращении был избит во дворе дома неустановленными лицами», - комментирует прокуратура Красноярского края.

Ярослав Малиновский объявлен в международный розыск, его место нахождения устанавливается. 18 мая Центральным районным судом Красноярска он был заочно арестован.

По данным следствия, в 2018 году фигурант дела создал преступное сообщество, в состав которой входило более 50 человек. С 2019 по 2023 годы участники преступного сообщества совершили в Красноярске ряд тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе групповое разбойное нападение на предпринимателя с хищением у него 1 млн руб., вымогательство 35 млн руб. у другого бизнесмена, поджог автомобилей с целью вымогательства денежных средств и другие преступления.

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Лолита Белова