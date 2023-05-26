Все в одной квитанции: к Единому расчетному центру присоединился региональный оператор по вывозу мусора

Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» и региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами достигли договоренности о печати квитанций и приеме платежей. На обслуживание перешло 700 тыс. лицевых счетов.



Новая строка – вывоз твердых коммунальных отходов появится в квитанции за май. Жители Челябинска смогут оплатить по единому платежному документу сразу несколько услуг. Отдельного платежного документа за вывоз мусора теперь не будет.

Где найти информацию по начислениям за вывоз мусора?

Вся информация о региональном операторе по вывозу мусора теперь размещена в единой квитанции расчетного центра «Уралэнергосбыт» по аналогии с другими компаниями. В верхней части указаны реквизиты ООО «ЦКС», лицевой счет, итоговая сумма к оплате, ниже – детализация расчетов. Внешне квитанция не изменится, появятся лишь две дополнительные строки.

Как оплачивать услугу?

Оплатить вывоз мусора можно по единому QR-коду в квитанции. При сканировании кода в любом приложении банка клиент автоматически переходит на страницу Единого расчетного центра, где представлено большинство услуг квитанции. При желании сумму в каждой строке можно скорректировать. Также оплата за вывоз мусора принимается в личном кабинете Единого расчетного центра, на странице безрегистрационной оплаты на сайте «Уралэнергосбыт» или в отделении Сбера. Деньги в полном объеме поступят на лицевой счет поставщика услуги.

Где можно проконсультироваться по начислениям и вывозу мусора?

Единый расчетный центр «Уралэнергосбыт» взял на себя обязательства только по печати квитанций и приему платежей. По всем вопросам, связанным с начислениями или качеством предоставляемых услуг, необходимо по-прежнему напрямую обращаться в ООО «ЦКС».

Пресс-служба «Уралэнергосбыт»