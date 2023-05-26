Пострадавшего при обрушении беседки школьника выписали из больницы Удмуртии

Одного из мальчиков, пострадавших при обрушении школьной беседки в деревне Лудорвай в Удмуртии, сегодня, 26 мая, выписали домой. В больнице ребенку провели все необходимые исследования, рассказала в Telegram заместитель председателя правительства региона Эльвира Пинчук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

В настоящее время состояние здоровья школьника оценивается как «удовлетворительное», фиксируется положительная динамика. Мальчик продолжит наблюдаться амбулаторно у невролога и травматолога.

Напомним, в результате обрушения беседки пострадали семь детей 7-8 лет. Двух мальчиков госпитализировали, однако их состояние оценивается как удовлетворительное. Других детей направили на амбулаторное лечение после осмотра. В Удмуртии по факту разрушения деревянного навеса на территории школы в деревне Лудорвай возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).