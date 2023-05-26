Cотрудники Нововоронежской АЭС примут участие в чемпионате профмастерства AtomSkills-2023

11 сотрудников Нововоронежской АЭС — 6 конкурсантов и 5 экспертов - вошли в сборную Концерна «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом»), которая выступит на VIII отраслевом чемпионате профессионального мастерства AtomSkills-2023*.

Фото: Ольги Мартыновой, пресс-служба НВ АЭС

Ежегодные соревнования пройдут с 16 по 21 июня 2023 года в очном формате на площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

На чемпионате нововоронежские атомщики будут бороться за победу в двух командных компетенциях: «Управление качеством», «Вывод из эксплуатации объектов использования атомной энергии».

Кроме того, в компетенции «Обслуживание и ремонт релейной защиты и автоматики» в качестве технического эксперта выступит начальник участка релейной защиты и автоматики блоков НВ АЭС Александр Русинов. Главным отраслевым экспертом в этой компетенции станет начальник участка автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии и электрических измерений электроцеха НВ АЭС Александр Зимин.

«Подготовка команд в компетенции «Управление качеством» к отраслевому чемпионату AtomSkills началась сразу после окончания REASkills. Мы с коллегами из разных городов несколько месяцев тренировались в режиме видеоконференции, где подтягивали свои теоретические знания. Сейчас мы вышли на финишную прямую и собрались всеми очно на базе Нововоронежской АЭС. Нововоронежцы стали победителями дивизионального этапа чемпионата REASkills, поэтому и принимают у себя гостей. Основной упор делаем на отработку практических навыков, разбираем задания прошлых лет. За это время мы подружились, стали одной семьей, уверен, участники покажут хороший уровень», - поделился наставник атомщиков, главный технолог Департамента качества Концерна «Росэнергоатом», главный дивизиональный эксперт в компетенции «Управление качеством» Роман Заика.

«Участие в чемпионате AtomSkills - почетная миссия для нашей команды, ведь за звание лучших будут бороться предприятия всей атомной отрасли. Это прекрасная возможность показать себя и повысить свое профессиональное мастерство, получить колоссальный опыт. На чемпионате в достаточно стрессовых условиях нужно будет быстро принимать правильные решения, поэтому сейчас мы с командой прорабатываем и моделируем разные ситуации, которые могут быть в заданиях. На это уходит много времени, но руководство и родные понимают это и очень поддерживают нас», - сказал инженер отдела входного контроля и оценки соответствия НВ АЭС, участник команды НВ АЭС в компетенции «Управление качеством» Илья Вьюнов.

Победители и призеры AtomSkills войдут в сборную команду Росатома для участия в международном чемпионате высокотехнологичных отраслей промышленности «Хайтек 2023», где будут соревноваться крупнейшие корпорации страны.

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