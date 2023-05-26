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Коммерсантъ FM
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США выплатили рекордную сумму информатору по делу о корпоративных преступлениях

США выплатили рекордные $279 млн информатору по делу о коррупции в компании Ericsson, сообщила The Wall Street Journal. Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) расследовала дело о нелегальных выплатах, которые компания совершала в ряде стран для получения контрактов. В 2019 году SEC сообщила, что в рамках соглашения с регуляторами Ericsson согласилась выплатить штраф $1,1 млрд за то, что давала взятки и откаты чиновникам в Китае, Саудовской Аравии, Индонезии, Вьетнаме, Кувейте и Джибути. Благодаря этому компания получала миллионные прибыли благодаря незаконным действиям, нарушив закон США о борьбе с коррупцией за рубежом (Foreign Corrupt Practice Act — FCPA).

Сама SEC не раскрывает ни имя информатора, ни сумму, которую он получил за сотрудничество. По правилам SEC информаторы, помогающие в расследовании корпоративных преступлений, получают от 10% до 30% от общей суммы, которую выплачивает компания в рамках соглашения с регуляторами.

Предыдущий рекорд составлял $114 млн. SEC выплатила информатору эту сумму в октябре 2020 года, также не раскрывая ни его имени, ни дела, по которому он получил вознаграждение.

Евгений Хвостик

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