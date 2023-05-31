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Место в рейтинге Топ-17 детских стоматологических клиник России, работающих до трех лет*

Место в рейтинге Название Город Адрес
1 InWhite Medical Kids Москва Ул. Мосфильмовская, 53
2 Magickids Новосибирск Ул. Потанинская, 10а
3 Детская стоматология DocDent Москва Пр-т Комсомольский, 32
4 Agami.Kids Москва Пер. Наставнический, 17/1
5 Atis Faber Kids Екатеринбург Ул. Шейнкмана, 121
6 «Белая Радуга» Москва Ул. Архитектора Щусева, 2/3
7 Детская стоматологическая клиника «Белый кит» Челябинск Ул. Труда, 172
8 Under Son Москва Каширское шоссе, 16
9 Детское отделение «Доктор Левин» Подольск Пр- т Вернадского, 8а
10 Queen Nella Kids Москва Пер. Чапаевский, 3
11 Детская стоматология «Сириус» Москва Ул. Мишина, 35–38
12 Авторская клиника Cosmodent Kids Томск Иркутский тракт, 5
13 «Дента Люксик» Чита Ул. Бутина, 107
14 «Атмосфера» Рязань Цветной бул., 10
15 «Зубная фея» Санкт-Петербург Ул. Шкапина, 9–11
16 Совершенная стоматология «Филигрань» Иркутск Ул. Тимирязева, 6
17 Детская стоматология «Эскимос» Пятигорск Ул. Адмиральского, 6а

*Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.

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