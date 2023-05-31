Здравоохранение 31.05.2023, 00:00 Место в рейтинге Топ-17 детских стоматологических клиник России, работающих до трех лет* Место в рейтинге Название Город Адрес 1 InWhite Medical Kids Москва Ул. Мосфильмовская, 53 2 Magickids Новосибирск Ул. Потанинская, 10а 3 Детская стоматология DocDent Москва Пр-т Комсомольский, 32 4 Agami.Kids Москва Пер. Наставнический, 17/1 5 Atis Faber Kids Екатеринбург Ул. Шейнкмана, 121 6 «Белая Радуга» Москва Ул. Архитектора Щусева, 2/3 7 Детская стоматологическая клиника «Белый кит» Челябинск Ул. Труда, 172 8 Under Son Москва Каширское шоссе, 16 9 Детское отделение «Доктор Левин» Подольск Пр- т Вернадского, 8а 10 Queen Nella Kids Москва Пер. Чапаевский, 3 11 Детская стоматология «Сириус» Москва Ул. Мишина, 35–38 12 Авторская клиника Cosmodent Kids Томск Иркутский тракт, 5 13 «Дента Люксик» Чита Ул. Бутина, 107 14 «Атмосфера» Рязань Цветной бул., 10 15 «Зубная фея» Санкт-Петербург Ул. Шкапина, 9–11 16 Совершенная стоматология «Филигрань» Иркутск Ул. Тимирязева, 6 17 Детская стоматология «Эскимос» Пятигорск Ул. Адмиральского, 6а *Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.