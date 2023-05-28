Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

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|Локация
|Средняя цена (тыс. руб. за кв. м)
|Динамика (%)
|Май 2022
|Апрель 2023
|Май 2023
|За месяц
|За год
|Москва
|322,2
|321,9
|319,8
|-0,70%
|-0,70%
|Санкт-Петербург
|235,8
|228,7
|230,3
|0,70%
|-2,30%
|Казань
|169,7
|178,1
|177,4
|-0,40%
|4,50%
|Краснодар
|129,7
|148,2
|148,8
|0,40%
|14,70%
|Нижний Новгород
|132,1
|146,1
|145,8
|-0,20%
|10,40%
|Екатеринбург
|127,4
|123,6
|124
|0,30%
|-2,70%
|Новосибирск
|137,6
|123,1
|122,2
|-0,70%
|-11,20%
|Ростов-на-Дону
|116,5
|122,4
|120,3
|-1,70%
|3,30%
|Красноярск
|103,8
|118,1
|117,7
|-0,30%
|13,40%
|Уфа
|118,6
|113,7
|114,7
|0,90%
|-3,30%
|Самара
|97,9
|110,9
|109,5
|-1,30%
|11,80%
|Омск
|115
|108,5
|108,1
|-0,40%
|-6,00%
|Пермь
|102,6
|108,4
|107,8
|-0,60%
|5,10%
|Воронеж
|98,1
|96,7
|96,3
|-0,40%
|-1,80%
|Волгоград
|87,2
|93,6
|93,9
|0,30%
|7,70%
|Челябинск
|87
|83,5
|84,6
|1,30%
|-2,80%
|Московская область
|165,7
|166,4
|166,5
|0,10%
|0,50%
|Ленинградская область
|150,9
|144
|143,8
|-0,10%
|-4,70%