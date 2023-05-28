Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России

Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Май 2022 Апрель 2023 Май 2023 За месяц За год Москва 322,2 321,9 319,8 -0,70% -0,70% Санкт-Петербург 235,8 228,7 230,3 0,70% -2,30% Казань 169,7 178,1 177,4 -0,40% 4,50% Краснодар 129,7 148,2 148,8 0,40% 14,70% Нижний Новгород 132,1 146,1 145,8 -0,20% 10,40% Екатеринбург 127,4 123,6 124 0,30% -2,70% Новосибирск 137,6 123,1 122,2 -0,70% -11,20% Ростов-на-Дону 116,5 122,4 120,3 -1,70% 3,30% Красноярск 103,8 118,1 117,7 -0,30% 13,40% Уфа 118,6 113,7 114,7 0,90% -3,30% Самара 97,9 110,9 109,5 -1,30% 11,80% Омск 115 108,5 108,1 -0,40% -6,00% Пермь 102,6 108,4 107,8 -0,60% 5,10% Воронеж 98,1 96,7 96,3 -0,40% -1,80% Волгоград 87,2 93,6 93,9 0,30% 7,70% Челябинск 87 83,5 84,6 1,30% -2,80% Московская область 165,7 166,4 166,5 0,10% 0,50% Ленинградская область 150,9 144 143,8 -0,10% -4,70%