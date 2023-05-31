Место в рейтинге Топ-50 детских стоматологических клиник России, работающих от трех лет*

Место в рейтинге Название Город Адрес 1 Стоматология для детей «Дентал Фэнтези» Москва Ул. Молодогвардейская, 2/1 2 Iceberg Dental Trauma Center Москва Ул. Щукинская, 2 3 Детская стоматология «Вероника» Санкт-Петербург Ул. Савушкина, 12a 4 Детская стоматология STAMUS Краснодар Ул. Хакурате 34 5 Клиника «РуДента Кидс» Москва Пр-д Березовой Рощи, 8 6 Семейная зубная клиника «Щелкунчик» Москва Пр-т Мичуринский, 29 7 Стоматология CrocoDent Москва Пр-д Шмитовский, 3/2 8 ООО «Мегадента Клиник» Екатеринбург Ул. Кузнечная, 83 9 Стоматология «Прайм-стоматология» Рязань Ул. Есенина, 110 10 Стоматология «Практик» Самара Пр-т Ленина, 16 11 ABC Сlinic Крснодар Ул. Дзержинского, 161/1 12 SkyDent Kids Новосибирск Ул. Военная, 9/2 13 Детская стоматология «Классик Дент Детям» Екатеринбург Ул. Мамина-Сибиряка, 36 (цокольный этаж) 14 Детская стоматология «Астрея» Красноярск Ул. Ладо Кецховели, 71 15 Детская стоматология «Зубренок» Москва Пр-т Балаклавский, 2/5 16 Детская клиника «Дентал-Сервис» Новосибирск Ул. Ленина, 17 17 Стоматологическая студия «Скульптура Чарли» Екатеринбург Ул. Ленина, 25 18 Клиника ОАО «Медицина» Москва Пер. 2-й Тверской-Ямской, 10 19 Atribeaute kids Санкт-Петербург Пр-т Новочеркасский, 33/3 20 Центр стоматологии «32 Практика» Пермь Пр-т Комсомольский, 28а 21 Студия Современой Стоматологии Александра Газарова Москва Серпуховский Вал, 21/1 22 Сеть детских стоматологий «Натадент» Москва Ул. Зоологическая, 32 23 Клиника семейной стоматологии «МедГарант» Санкт-Петербург Ул.Туристская, 10/1 24 Семейная стоматология Family Smile Москва Ул. Воронцовская, 20 25 Европейский медицинский центр (EMC) Москва Ул. Правды, 15/1 26 Центр стоматологии 32 Орел Ул. Комсомольская, 62 27 «СМ-Стоматология» Москва Пр-д 3-й Марьиной Рощи, 41 28 Центр детской стоматологии «Виртуоз» Воронеж Ул. Владимира Невского, 14 29 Сеть детских стоматологий «Динозубрик» Нижний Новгород Ул. Варварская, 8/22 30 Центр персональной стоматологии Владимира Новикова Москва Пер. Лопухинский, 3/3 31 Детское отделение «ПрезиДент Престиж» Москва Ул. 6-я Новые Сады, 2/1 32 AGF Kinder Уфа Ул. Энтузиастов, 6А 33 «Семейные Традиции» Краснодар Ул. Селезнёва, 242, лит. Г 34 Детская клиника «Тари Лэнд» Хабаровск Ул. Ким Ю Чена, 44м 35 Детский стоматологический центр «Вэладент Джуниор» Челябинск Ул. Коммуны, 106/1 36 «КосмоСтом» Оренбург Ул. Волочаевская 19/1 37 «Витал ЕВВ» Екатеринбург Ул. Шейнкмана, 136 38 Стоматология «Белая Медведица» Санкт-Петербург Ш. Выборгское, 23/2 39 «Бобренок» Ростов-на-Дону Пр-т Космонавтов 37 40 Доктор Добряков Омск Ул. 70 Лет Октября, 13/3 41 Клиника детской стоматологии «София и Матвей» Краснодар Ул. Московская, 79/1 42 Центр здоровья детей PrimedKids Санкт-Петербург Ул. Киевская, 3 43 Smile Spa Тула Ул. Лейтейзена, 78 44 Детско-подростковая стоматология «Мартинка» Моква Ул. Профсоюзная, 58/4 45 «Атмосфера историй» Иркутск Ул. Депутатская, 53 46 Детская стоматология «Талала» Владивосток Ул. Светланская, 157 47 «Бэби Вита Дент» Москва Пр-т Мичуринский, 5 48 Детская стоматология BabyDent Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 54г 49 «Стоматология Шлепковых» Краснодар Ул. Старокубанская, 137/2 50 Детская стоматология «Светофор» Санкт-Петербург Ул. Брянцева, 13/1