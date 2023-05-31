Место в рейтинге Топ-50 детских стоматологических клиник России, работающих от трех лет*

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|Место в рейтинге
|Название
|Город
|Адрес
|1
|Стоматология для детей «Дентал Фэнтези»
|Москва
|Ул. Молодогвардейская, 2/1
|2
|Iceberg Dental Trauma Center
|Москва
|Ул. Щукинская, 2
|3
|Детская стоматология «Вероника»
|Санкт-Петербург
|Ул. Савушкина, 12a
|4
|Детская стоматология STAMUS
|Краснодар
|Ул. Хакурате 34
|5
|Клиника «РуДента Кидс»
|Москва
|Пр-д Березовой Рощи, 8
|6
|Семейная зубная клиника «Щелкунчик»
|Москва
|Пр-т Мичуринский, 29
|7
|Стоматология CrocoDent
|Москва
|Пр-д Шмитовский, 3/2
|8
|ООО «Мегадента Клиник»
|Екатеринбург
|Ул. Кузнечная, 83
|9
|Стоматология «Прайм-стоматология»
|Рязань
|Ул. Есенина, 110
|10
|Стоматология «Практик»
|Самара
|Пр-т Ленина, 16
|11
|ABC Сlinic
|Крснодар
|Ул. Дзержинского, 161/1
|12
|SkyDent Kids
|Новосибирск
|Ул. Военная, 9/2
|13
|Детская стоматология «Классик Дент Детям»
|Екатеринбург
|Ул. Мамина-Сибиряка, 36 (цокольный этаж)
|14
|Детская стоматология «Астрея»
|Красноярск
|Ул. Ладо Кецховели, 71
|15
|Детская стоматология «Зубренок»
|Москва
|Пр-т Балаклавский, 2/5
|16
|Детская клиника «Дентал-Сервис»
|Новосибирск
|Ул. Ленина, 17
|17
|Стоматологическая студия «Скульптура Чарли»
|Екатеринбург
|Ул. Ленина, 25
|18
|Клиника ОАО «Медицина»
|Москва
|Пер. 2-й Тверской-Ямской, 10
|19
|Atribeaute kids
|Санкт-Петербург
|Пр-т Новочеркасский, 33/3
|20
|Центр стоматологии «32 Практика»
|Пермь
|Пр-т Комсомольский, 28а
|21
|Студия Современой Стоматологии Александра Газарова
|Москва
|Серпуховский Вал, 21/1
|22
|Сеть детских стоматологий «Натадент»
|Москва
|Ул. Зоологическая, 32
|23
|Клиника семейной стоматологии «МедГарант»
|Санкт-Петербург
|Ул.Туристская, 10/1
|24
|Семейная стоматология Family Smile
|Москва
|Ул. Воронцовская, 20
|25
|Европейский медицинский центр (EMC)
|Москва
|Ул. Правды, 15/1
|26
|Центр стоматологии 32
|Орел
|Ул. Комсомольская, 62
|27
|«СМ-Стоматология»
|Москва
|Пр-д 3-й Марьиной Рощи, 41
|28
|Центр детской стоматологии «Виртуоз»
|Воронеж
|Ул. Владимира Невского, 14
|29
|Сеть детских стоматологий «Динозубрик»
|Нижний Новгород
|Ул. Варварская, 8/22
|30
|Центр персональной стоматологии Владимира Новикова
|Москва
|Пер. Лопухинский, 3/3
|31
|Детское отделение «ПрезиДент Престиж»
|Москва
|Ул. 6-я Новые Сады, 2/1
|32
|AGF Kinder
|Уфа
|Ул. Энтузиастов, 6А
|33
|«Семейные Традиции»
|Краснодар
|Ул. Селезнёва, 242, лит. Г
|34
|Детская клиника «Тари Лэнд»
|Хабаровск
|Ул. Ким Ю Чена, 44м
|35
|Детский стоматологический центр «Вэладент Джуниор»
|Челябинск
|Ул. Коммуны, 106/1
|36
|«КосмоСтом»
|Оренбург
|Ул. Волочаевская 19/1
|37
|«Витал ЕВВ»
|Екатеринбург
|Ул. Шейнкмана, 136
|38
|Стоматология «Белая Медведица»
|Санкт-Петербург
|Ш. Выборгское, 23/2
|39
|«Бобренок»
|Ростов-на-Дону
|Пр-т Космонавтов 37
|40
|Доктор Добряков
|Омск
|Ул. 70 Лет Октября, 13/3
|41
|Клиника детской стоматологии «София и Матвей»
|Краснодар
|Ул. Московская, 79/1
|42
|Центр здоровья детей PrimedKids
|Санкт-Петербург
|Ул. Киевская, 3
|43
|Smile Spa
|Тула
|Ул. Лейтейзена, 78
|44
|Детско-подростковая стоматология «Мартинка»
|Моква
|Ул. Профсоюзная, 58/4
|45
|«Атмосфера историй»
|Иркутск
|Ул. Депутатская, 53
|46
|Детская стоматология «Талала»
|Владивосток
|Ул. Светланская, 157
|47
|«Бэби Вита Дент»
|Москва
|Пр-т Мичуринский, 5
|48
|Детская стоматология BabyDent
|Челябинск
|Ул. Братьев Кашириных, 54г
|49
|«Стоматология Шлепковых»
|Краснодар
|Ул. Старокубанская, 137/2
|50
|Детская стоматология «Светофор»
|Санкт-Петербург
|Ул. Брянцева, 13/1