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Место в рейтинге Топ-50 детских стоматологических клиник России, работающих от трех лет*

Место в рейтинге Название Город Адрес
1 Стоматология для детей «Дентал Фэнтези» Москва Ул. Молодогвардейская, 2/1
2 Iceberg Dental Trauma Center Москва Ул. Щукинская, 2
3 Детская стоматология «Вероника» Санкт-Петербург Ул. Савушкина, 12a
4 Детская стоматология STAMUS Краснодар Ул. Хакурате 34
5 Клиника «РуДента Кидс» Москва Пр-д Березовой Рощи, 8
6 Семейная зубная клиника «Щелкунчик» Москва Пр-т Мичуринский, 29
7 Стоматология CrocoDent Москва Пр-д Шмитовский, 3/2
8 ООО «Мегадента Клиник» Екатеринбург Ул. Кузнечная, 83
9 Стоматология «Прайм-стоматология» Рязань Ул. Есенина, 110
10 Стоматология «Практик» Самара Пр-т Ленина, 16
11 ABC Сlinic Крснодар Ул. Дзержинского, 161/1
12 SkyDent Kids Новосибирск Ул. Военная, 9/2
13 Детская стоматология «Классик Дент Детям» Екатеринбург Ул. Мамина-Сибиряка, 36 (цокольный этаж)
14 Детская стоматология «Астрея» Красноярск Ул. Ладо Кецховели, 71
15 Детская стоматология «Зубренок» Москва Пр-т Балаклавский, 2/5
16 Детская клиника «Дентал-Сервис» Новосибирск Ул. Ленина, 17
17 Стоматологическая студия «Скульптура Чарли» Екатеринбург Ул. Ленина, 25
18 Клиника ОАО «Медицина» Москва Пер. 2-й Тверской-Ямской, 10
19 Atribeaute kids Санкт-Петербург Пр-т Новочеркасский, 33/3
20 Центр стоматологии «32 Практика» Пермь Пр-т Комсомольский, 28а
21 Студия Современой Стоматологии Александра Газарова Москва Серпуховский Вал, 21/1
22 Сеть детских стоматологий «Натадент» Москва Ул. Зоологическая, 32
23 Клиника семейной стоматологии «МедГарант» Санкт-Петербург Ул.Туристская, 10/1
24 Семейная стоматология Family Smile Москва Ул. Воронцовская, 20
25 Европейский медицинский центр (EMC) Москва Ул. Правды, 15/1
26 Центр стоматологии 32 Орел Ул. Комсомольская, 62
27 «СМ-Стоматология» Москва Пр-д 3-й Марьиной Рощи, 41
28 Центр детской стоматологии «Виртуоз» Воронеж Ул. Владимира Невского, 14
29 Сеть детских стоматологий «Динозубрик» Нижний Новгород Ул. Варварская, 8/22
30 Центр персональной стоматологии Владимира Новикова Москва Пер. Лопухинский, 3/3
31 Детское отделение «ПрезиДент Престиж» Москва Ул. 6-я Новые Сады, 2/1
32 AGF Kinder Уфа Ул. Энтузиастов, 6А
33 «Семейные Традиции» Краснодар Ул. Селезнёва, 242, лит. Г
34 Детская клиника «Тари Лэнд» Хабаровск Ул. Ким Ю Чена, 44м
35 Детский стоматологический центр «Вэладент Джуниор» Челябинск Ул. Коммуны, 106/1
36 «КосмоСтом» Оренбург Ул. Волочаевская 19/1
37 «Витал ЕВВ» Екатеринбург Ул. Шейнкмана, 136
38 Стоматология «Белая Медведица» Санкт-Петербург Ш. Выборгское, 23/2
39 «Бобренок» Ростов-на-Дону Пр-т Космонавтов 37
40 Доктор Добряков Омск Ул. 70 Лет Октября, 13/3
41 Клиника детской стоматологии «София и Матвей» Краснодар Ул. Московская, 79/1
42 Центр здоровья детей PrimedKids Санкт-Петербург Ул. Киевская, 3
43 Smile Spa Тула Ул. Лейтейзена, 78
44 Детско-подростковая стоматология «Мартинка» Моква Ул. Профсоюзная, 58/4
45 «Атмосфера историй» Иркутск Ул. Депутатская, 53
46 Детская стоматология «Талала» Владивосток Ул. Светланская, 157
47 «Бэби Вита Дент» Москва Пр-т Мичуринский, 5
48 Детская стоматология BabyDent Челябинск Ул. Братьев Кашириных, 54г
49 «Стоматология Шлепковых» Краснодар Ул. Старокубанская, 137/2
50 Детская стоматология «Светофор» Санкт-Петербург Ул. Брянцева, 13/1

*Полная таблица представлена на сайте Startsmile.ru.

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