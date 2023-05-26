Какими будут квитанции за отопление в мае

В квитанциях за май челябинцы еще увидят строку за отопление. «Уралэнергосбыт» объяснил почему.



В домах, где установлены общедомовые приборы учета тепла, начисления будут зависеть от двух дат – когда управляющая компания передала показания и когда в доме реально отключили отопление. Напомним, официально отопительный период завершился 26 апреля 2023 года. При этом срок передачи показаний для управляющих компаний – с 23 по 25 число. Если показания за апрель были сняты 23 числа, а отопление отключили 26 числа, то в квитанции за май челябинцы увидят сумму за объем тепловой энергии, израсходованный в эти оставшиеся даты.

В домах, где приборы учета тепловой энергии отсутствуют, начисления за май произведут по нормативу с понижающим коэффициентом. Нормативы по отоплению установлены решением Челябинской городской Думы и рассчитаны на 8 месяцев – с октября по май включительно. При таком способе расчёта начисления не зависят ни от погоды, ни от даты начала или завершения отопительного периода. Жителям 35 % домов, находящихся в зоне обслуживания «УСТЭК-Челябинск», производят расчеты именно таким способом. При этом в половине домов имеется техническая возможность установки приборов учета тепла.

Согласно федеральному закону об энергосбережении расчёт по нормативу должен применяться в исключительных случаях. Если техническая возможность установки прибора учета имеется, при этом дом до сих пор рассчитывается по нормативу, то жильцам необходимо обратиться в управляющую компанию или напрямую в теплоснабжающую организацию. Установка общедомового прибора учета осуществляется за счет средств собственников жилья с возможностью рассрочки на 5 лет.

Оплатить квитанции без комиссии можно в личном кабинете или на сайте «Уралэнергосбыт», в личном кабинете Единого расчетного центра или в Сбербанк онлайн.

Пресс-служба «Уралэнергосбыт»