Для участка в 2,5 га на улице Ленинградской в Воронеже изменят генплан

Мэрия Воронежа подготовила проект изменений в генеральный план и правила землепользования, застройки облцентра по изменению общественно-деловой зоны на зону смешанной и общественно-деловой застройки в отношении 2,5 га на улице Ленинградской, 29Б с разрешенным использованием - предоставление услуг. Это следует из постановления городской администрации.

Ранее мэрия Воронежа отклонила предложение об изменении территориальной зоны общественно-деловой застройки обслуживания производства и предпринимательства на зону смешанной общественно-деловой застройки в отношении этого участка. Инициатор внесения изменений в правила землепользования и застройки не уточнялся. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок кадастровой стоимостью 69,3 млн руб. находится в частной собственности. Его разрешенное использование — предоставление коммунальных услуг.

Напротив участка крупнейший застройщик Воронежа «Домостроительный комбинат» возводит жилкомплекс «Ленинградский квартал». У ДСК масштабные планы по сносу ветхих домов на Ленинградской улице и строительству на их месте жилья.

Владимир Зоркий