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В Воронеже не позволили перевести еще 2,5 га на Ленинградской улице в зону смешанной общественно-деловой застройки

Как ДСК планировал застроить в Воронеже Ленинградскую улицу

Мэрия Воронежа отклонила предложение об изменении территориальной зоны общественно-деловой застройки обслуживания производства и предпринимательства на зону смешанной общественно-деловой застройки в отношении 2,5 га по улице Ленинградская, 29б, следует из документации городской администрации. Инициатор внесения изменений в правила землепользования и застройки не уточняется. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок кадастровой стоимостью 69,3 млн руб. находится в частной собственности. Его разрешенное использование — предоставление коммунальных услуг.

Напротив участка крупнейший застройщик Воронежа «Домостроительный комбинат» возводит жилкомплекс «Ленинградский квартал». У ДСК масштабные планы по сносу ветхих домов на Ленинградской улице и строительству на их месте нового жилья.

Владимир Зоркий

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