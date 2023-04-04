В Воронеже не позволили перевести еще 2,5 га на Ленинградской улице в зону смешанной общественно-деловой застройки

Мэрия Воронежа отклонила предложение об изменении территориальной зоны общественно-деловой застройки обслуживания производства и предпринимательства на зону смешанной общественно-деловой застройки в отношении 2,5 га по улице Ленинградская, 29б, следует из документации городской администрации. Инициатор внесения изменений в правила землепользования и застройки не уточняется. Согласно данным публичной кадастровой карты, участок кадастровой стоимостью 69,3 млн руб. находится в частной собственности. Его разрешенное использование — предоставление коммунальных услуг.

Напротив участка крупнейший застройщик Воронежа «Домостроительный комбинат» возводит жилкомплекс «Ленинградский квартал». У ДСК масштабные планы по сносу ветхих домов на Ленинградской улице и строительству на их месте нового жилья.

Владимир Зоркий