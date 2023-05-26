Тепличный комплекс «Грибы Белогорья» могут реализовать с торгов за 318 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Грибы Белогорья» Сергей Рыбин сообщил об утверждении залоговыми кредиторами ПАО Сбербанк и БГФСК положения о порядке, сроках и условиях продажи имущества, согласно которому предприятие как единый имущественный комплекс планируется реализовать одним лотом начальной стоимостью 318,3 млн руб. В состав единого лота входит тепличный комплекс по выращиванию грибов в поселке Малиновка Белгородской области.

Ранее Верховный суд РФ отказал в кассационной жалобе на решение белгородского арбитража по делу о банкротстве комплекса по выращиванию шампиньонов ООО «Грибы Белогорья» в пригороде областного центра. Компания в высшей инстанции российского правосудия пыталась обжаловать решение местного суда, который весной прошлого года удовлетворил иск Сбербанка и ввел на предприятии процедуру наблюдения — первую стадию банкротства, которая уже в сентябре переросла в конкурсное производство, предусматривающее ликвидацию бизнеса.

Сумма долгов компании перед банком, включенных в реестр кредиторов на момент введения наблюдения, составляла 1,9 млн руб. Ранее банк просил включить в реестр более 219 млн руб. В материалах дела также сообщается, что уже в ходе банкротства «Грибы Белогорья» частично гасили задолженность по кредиту средствами Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию, как минимум один из траншей составлял 24 млн руб.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчине срезают ножку»

Владимир Зоркий