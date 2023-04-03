Ферма шампиньонов «Грибы Белогорья» не смогла остановить банкротство

Верховный суд РФ отказал в кассационной жалобе на решение белгородского арбитража по делу о банкротстве комплекса по выращиванию шампиньонов ООО «Грибы Белогорья» в пригороде областного центра. Компания в высшей инстанции российского правосудия пыталась обжаловать решение местного суда, который весной прошлого года удовлетворил иск Сбербанка и ввел на предприятии процедуру наблюдения — первую стадию банкротства, которая уже в сентябре 5581816 переросла в конкурсное производство, предусматривающее ликвидацию бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как сообщается в определении Верховного суда, обжаловать и отменить введение наблюдения было возможно было только до начала конкурсного производства, а теперь компания может обжаловать только решение о начале последней из процедур.

Как сообщается в материалах дела, сумма долгов компании перед банком, включенных в реестр кредиторов на момент введения наблюдения, составляла 1,9 млн руб. Ранее 5409284 банк просил включить в реестр более 219 млн руб. В материалах дела также сообщается, что уже в ходе банкротства «Грибы Белогорья» частично гасили задолженность по кредиту средствами Белгородского гарантийного фонда содействия кредитованию, как минимум один из траншей составлял 24 млн руб.

В фонде поясняли «Ъ-Черноземье», что всего проплаты составили 84,6 млн руб., однако они представляли собой «исполненные обязательства в рамках договоров поручительства». Эту сумму фонд, в свою очередь, намерен вернуть как кредитор. Соответствующие требования включены в реестр требований кредиторов «Грибов Белогорья».

В банке ранее говорили «Ъ-Черноземье», что не исключают «возможности урегулирования конфликта». В компании же объясняли, что долг образовался из-за аварии на предприятии и вынужденного простоя, заявляя, что Сбербанк не дал отсрочки в сложной для бизнеса ситуации.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье» «Белгородчине срезают ножку»

Сергей Калашников

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