Экс-директор ярославского дептранса доставлена в суд

В Ярославле утром 26 мая началось судебное заседание об избрании меры пересечения бывшему директору департамента транспорта Ярославской области Татьяне Черемных и директору ГКУ «Организатор перевозок Ярославской области» (учредителем организации является дептранс) Илье Прокопьеву, сообщает с места событий корреспондент «Ъ-Ярославль».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Черемных в суде

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ Татьяна Черемных в суде

Фото: Андрей Иванов / Коммерсантъ

Заседания проходят в Кировском районном суде, в разных залах. «Ъ-Ярославль» сообщал, что Черемных и Прокопьев являются фигурантами дела о взятке в особо крупном размере, они были задержаны 24 мая. Татьяна Черемных была сразу уволена со своего поста, информацию о статусе Ильи Прокопьева в правительстве области не предоставляют. Бывший чиновник и руководитель подведомственного учреждения являются подозреваемыми по уголовному делу о взятке в особо крупном размере.

Антон Голицын