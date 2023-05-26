В Башкирии приняли поправки для контроля расходов депутатов с помощью системы «Посейдон»

Депутаты Курултая Башкирии вчера приняли в третьем чтении поправки о внесении изменений в закон республики о статусе депутата Госсобрания, которые предусматривают использование государственной информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон» для проверок сведений о доходах и расходах парламентариев.

Также принят в окончательном чтении аналогичный законопроект об использовании «Посейдона» для проверки сведений о доходах и контроля за работой в отношении муниципальных служащих. Изменения внесены в республиканские законы «О местном самоуправлении» и «О муниципальной службе».

По словам депутата Владимира Нагорного, система «Посейдон» была введена в апреле 2022 года и управляется администрацией президента РФ. Туда в автоматическом режиме должны поступать сведения от органов власти для контроля и проверки.

Влада Шипилова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте