Проверки доходов доверят «Посейдону»

Курултай Башкирии рассмотрел два законопроекта о возможности использования новой системы в области противодействия коррупции «Посейдон» для проверки достоверности сведений о расходах и доходах муниципальных служащих, а также депутатов республиканского парламента. Указ о ее внедрении в прошлом году подписал президент РФ Владимир Путин. Позже глава Башкирии Радий Хабиров распорядился использовать «Посейдон» при проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых госслужащими. Как пояснила депутат Курултая Гульнара Бикбулатова, система базируется на специальном программном обеспечении «Справка-БК», которое уже несколько лет используется чиновниками и парламентариями для заполнения отчетных документов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Депутаты комитета Курултая Башкирии по местному самоуправлению, развитию институтов гражданского общества и СМИ рассмотрели законопроект о возможности использования в республике для контроля за работой муниципальных служащих новой информационной системы в области противодействия коррупции «Посейдон». Изменения планируется внести в республиканские законы «О местном самоуправлении» и «О муниципальной службе».

Система недавно была создана для информационно-аналитического обеспечения деятельности госорганов, органов местного самоуправления и иных организаций. В пояснительной записке председателя комитета Салавата Хусаинова отмечается, что «Посейдон» вводится в соответствии с указом президента России от 25 апреля 2022 года. В системе содержится, в том числе, информация о соблюдении чиновниками ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции. Законопроект предлагает предусмотреть возможность использования «Посейдона» для проверки достоверности и полноты сведений о доходах и расходах органов местного самоуправления и муниципальных служащих, говорится в обосновании. Дополнительных затрат из республиканского бюджета изменения не потребуют, сообщается в записке.

Это первое внедрение «Посейдона» в республике. В Курултае «Ъ-Уфа» пояснили, что речь идет о предоставлении возможности уполномоченным органам и должностным лицам пользоваться возможностями системы, которая собирает информацию от подразделений банков, госучреждений, различных компаний. Ранее подобных законопроектов не принималось.

Аналогичный законопроект вчера несколькими часами позже рассматривался на заседании комитета по госстроительству, правопорядку и судебным вопросам. Заместитель председателя комитета Гульнара Бикбулатова сообщила, что планируется внести изменения в закон о статусе депутата Курултая, предусмотрев возможность использовать «Посейдон» при проверках комиссией по контролю за достоверностью сведений о доходах и расходах парламентариев.

«Комиссия, которую я возглавляю, будет наделена правом проверки достоверности сведений, в том числе с использованием системы “Посейдон”»,— пояснила депутатам госпожа Бикбулатова.

Она также отметила, что система базируется на специальном программном обеспечении «Справка-БК», которое уже несколько лет используется чиновниками и депутатами для заполнения отчетных документов. По ее словам, «Посейдон» будет использоваться кадровыми службами в сфере профилактики коррупционных правонарушений. Предполагается, что это будет система быстрого реагирования межведомственного взаимодействия.

Система только запускается в работу. В республике пока ни в каких органах власти ее нет, потому что требуется разработка нормативно-правовых актов РФ, сообщила Гульнара Бикбулатова.

Председатель комитета Владимир Нагорный усомнился, необходимо ли принимать изменения, если система еще не работает. Госпожа Бикбулатова ответила, что такая необходимость есть, поскольку есть указ президента. Также в сентябре прошлого года глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о возможности использования системы «Посейдон» при проверке достоверности и полноты сведений, предоставляемых лицами, замещающими государственные должности республики, отметила Гульнара Бикбулатова.

Оба законопроекта получили положительные заключения главы и правительства Башкирии и будут рассмотрены в первом чтении на ближайшем пленарном заседании Курултая 25 апреля.

Год назад «Ъ-Уфа» сообщал, что координатор «Посейдона» — администрация президента, а оператор — Федеральная служба охраны (ФСО). Информацию для программы должны предоставлять Центробанк, частные и государственные компании, различные фонды. Ранее подобная система «Байкал-Посейдон» применялась в основном в силовых ведомствах.

Влада Шипилова