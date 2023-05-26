Главой Нагайбакского района избран топ-менеджер агрохолдинга «Ситно»

Собрание депутатов Нагайбакского района Челябинской области выбрало нового главу. Им стал директор по качеству агрохолдинга «Ситно» Егор Тимофеев. Решение принято на заседании 26 мая, сообщает администрация муниципалитета.

Конкурсная комиссия допустила до выборов трех кандидатов. Кроме Егора Тимофеева, депутата Светлану Мамедалину и главу Переселенческого поселения Артема Матвеева. Большинство депутатов – 12 из 15 проголосовали за топ-менеджера компании «Ситно».

Егору Тимофееву 38 лет. Он родился в Магнитогорске. Окончил архитектурно-строительный факультет Магнитогорского государственного технического университета имени Г.И. Носова. Также закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ по направлению «юриспруденция». Кандидат технических наук. Более 15 лет работал в разных подразделениях администрации Магнитогорска – в сфере ЖКХ, строительства и транспорта. Затем перешел в компанию «Ситно».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», предыдущий глава Нагайбакского района Иван Сурменев досрочно ушел в отставку в марте этого года после гибели 10-летнего мальчика в селе Фершампенуаз из-за схода снега с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса.

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