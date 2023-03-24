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Депутаты Нагайбакского района приняли отставку главы

Собрание депутатов Нагайбакского района Челябинской области утвердило досрочную отставку главы Ивана Сурменева. Решение принято единогласно на заседании 24 марта, сообщает администрация муниципалитета.

Временно исполняющим обязанности главы, в соответствии с уставом района, назначен первый заместитель руководителя Яков Кригер. Конкурс на замещение должности главы муниципалитета будет назначен после публикации официальной информации в газете «Всходы».

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Иван Сурменев, избранный главой в апреле 2020 года, подал заявление о досрочном сложении полномочий 15 марта после того, как в поселке Фершампенуаз погиб десятилетний мальчик из-за падения льдины с крыши физкультурно-оздоровительного комплекса. В связи с трагическим происшествием губернатор Челябинской области Алексей Текслер резко раскритиковал руководство муниципалитета.

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