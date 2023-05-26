Строительство домов между мостами в Ярославле не ведется с 2021 года

Строительством домов между Октябрьским и железнодорожным мостами в Ярославле не ведется, разрешение на стройку кончилось в октябре 2021 года. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в департаменте строительства Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Место строительства

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Место строительства

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» 21 мая территорию осмотрел губернатор Михаил Евраев, рассказавший о проекте строительства между мостами жилого комплекса. Как пояснили в правительстве, процесс регулируется проектом планировки и застройки, утвержденным мэрией Ярославля 25 декабря 2019 года. Согласно постановлению, определены этапы строительства.

«В рамках первого этапа запланировано строительство котельной, трансформаторной подстанции и первых шести отдельно стоящих жилых домов, расположенных ближе к береговой линии и сориентированных перпендикулярно р. Волге. Срок реализации данного этапа составит 7 лет. Второй этап включает в себя строительство пяти жилых домов, образующих зигзагообразную линию застройки, которые завершают три П-образные структуры. Срок реализации данного этапа составит 5 лет. Третий этап – строительство трех жилых домов, поддерживающих зигзагообразную линию застройки. Срок реализации данного этапа составит 5 лет»,— отмечается в постановлении.

Как пояснили «Ъ-Ярославль» в областном департаменте строительства, застройщик обращался за разрешением на строительство в 2020 году, но срок его действия истек.

«В 2020 году департаментом было выдано разрешение на строительство многоквартирного дома со встроенными нежилыми помещениями по адресу ул. Смолякова 23А. Срок действия данного разрешения закончился в октябре 2021 года. Строительство на данный момент не ведется. Для получения разрешения застройщик должен обратиться повторно в департамент строительства для получения разрешения с предоставлением полного комплекта документов»,— пояснили в депстрое.

Андрей Иванов