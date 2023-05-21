В Ярославле за Октябрьским мостом построят жилой комплекс

В Заволжском районе Ярославля около железнодорожного и Октябрьского мостов в ближайшее время начнется строительство жилого комплекса. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

По словам главы области, объекты культурного наследия, расположенные в прибрежной зоне, застройщик отреставрирует, а территорию благоустроит совместно с мэрией города.

«В первую очередь нужно будет решить задачи по дорогам и заняться расчисткой русла реки Урочи. Для получения финансирования подадим заявку в федеральное агентство водных ресурсов»,— сказал господин Евраев.

Также планируется сделать парусную регату межрегионального уровня: 10 крупных крейсерских яхт могут стартовать от железнодорожного моста, а финишировать — в районе Стрелки.

Алла Чижова