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Взлетно-посадочную полосу аэропорта «Туношна» отремонтирует «Ярдормост»

АО «Ярдормост» будет подрядной организацией, которая выполнит ремонт взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек в аэропорту «Туношна». Итоги запроса цен опубликованы в ГИС «Закупки Ярославской области».

ВПП аэропорта

ВПП аэропорта

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

ВПП аэропорта

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», ямочный ремонт взлетно-посадочной полосы ярославского аэропорта должен быть выполнен за 10 дней, из которых два уйдут на согласование графика самого ремонта с полетами воздушных судов. Согласно условиям контракта, асфальтировка должна быть прекращена за час до прилета или отлета самолета.

Заказчиком работ выступает департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области. Заявки от потенциальных подрядчиков принимались до 24 мая, но в итоге предложение АО «Ярдормост» оказалось единственным. Сумма контракта составит 24,99 млн руб.

Андрей Иванов

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