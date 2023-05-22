В ярославском аэропорту отремонтируют взлетно-посадочную полосу

В аэропорту «Туношна» пройдет ремонт взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек. Проект контракта на проведение работ публикует ГИС «Государственные закупки Ярославской области».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Взлет самолета в "Туношне"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Взлет самолета в "Туношне"

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Начальная цена контракта составила 24,99 млн руб. Заказчиком работ выступает департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области, подрядчик будет определен 24 мая. Сам ремонт взлетно-посадочной полосы аэропорта в техзадании называется ямочным. Работы должны быть выполнены в течение 10 дней, из которых два уйдет на согласование графика самого ремонта с полетами воздушных судов.

«До начала работ подрядчик проверяет качество поступивших материалов для приготовления горячей асфальтобетонной мелкозернистой смеси. Уплотнение асфальтобетонной смеси выполнять с применением дорожных катков. Работа должна выполняться строго согласно графику, работы необходимо проводить во время между выполняемыми авиарейсами, работу на взлетно-посадочной полосе следует прекращать не менее чем за 1 час до взлета/посадки воздушного судна»,— уточняется в техническом задании.

Гарантийный срок выполненного ремонта взлетно-посадочной полосы и рулежных дорожек составит 3 года.

Андрей Иванов