Глава Ижевска: не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города

Благодарность главе Удмуртии, горожанами и команде выразил руководитель Ижевска Олег Бекмеметьев, сообщивший о решении покинуть пост по собственному желанию. Как отметил господин Бекмеметьев в Telegrаm, за время своей работы он получил «колоссальный опыт».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

«В ближайшие дни я завершаю свою работу в администрации Ижевска. 4,5 года пролетели как один день — в круговороте событий, забот, больших и маленьких городских вопросов»,— отметил Олег Бекмеметьев.

Глава города отметил, что за время его работы строились социальные объекты, благоустраивались парки, ремонтировали дворы, дороги и тротуары.«Не все получалось, но каждый день я старался полностью отдаваться работе на благо города и его жителей»,— подчеркнул глава Ижевска.