Олег Бекмеметьев покидает пост главы Ижевска

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев покидает свой пост. Информацию об этом «Ъ-Удмуртия» подтвердил сам господин Бекмеметьев. По его словам, решение связано с переходом на новую работу

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«Заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы я направил в Городскую думу Ижевска»,— сообщил глава столицы Удмуртии.

Он не уточнил, на какую именно работу переходит.

Напомним, Олег Бекмеметьев стал главой Ижевска в октябре 2018 года, до этого он руководил администрацией Глазова.

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