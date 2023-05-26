Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Олег Бекмеметьев покидает пост главы Ижевска

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев покидает свой пост. Информацию об этом «Ъ-Удмуртия» подтвердил сам господин Бекмеметьев. По его словам, решение связано с переходом на новую работу

«Заявление о прекращении своих полномочий по собственному желанию в связи с переходом на новое место работы я направил в Городскую думу Ижевска»,— сообщил глава столицы Удмуртии.


Он не уточнил, на какую именно работу переходит.

Напомним, Олег Бекмеметьев стал главой Ижевска в октябре 2018 года, до этого он руководил администрацией Глазова.

Все важнейшие новости Ижевска и Удмуртии читайте в нашем Telegram-канале

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...