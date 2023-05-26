Глава «Росатома» подтвердил планы ликвидировать полигон «Красный Бор» к 2025 году

Работы по ликвидации полигона токсичных отходов Красный Бор в Ленинградской области планируется полностью завершить к 2025 году, рассказал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. До декабря 2022 года в качестве крайних сроков в корпорации называли 2024 год.

«Первый этап работ произведен, угрозы экологической катастрофы на сегодняшний день нет. Второй связан с технологией, которую можно назвать условно мембранной технологией многократного отсева и многократного извлечения тех или иных элементов на каждой из мембран. (…) Надеемся завершить работу в 2025 году»,— сказал господин Лихачев (цитата по «Известиям»).

До конца 2023 года на полигоне планируется достроить очистительные мощности для ликвидации почти 1,7 млн тонн отходов. После очистки окружающей среды от токсинов сам полигон озеленят и превратят в холм.

Подробнее о проекте рекультивации — в материале «"Красный Бор" накроет зеленый холм».

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