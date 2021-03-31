«Красный Бор» накроет зеленый холм

Ликвидация полигона «Красный Бор», который перестал принимать отходы еще в 2014 году, сдвигается с мертвой точки. По информации подрядчика — структуры госкорпорации «Росатом», в декабре текущего года проектная документация получит все необходимые заключения госэкспертиз, а сама рекультивация завершится в 2024 году. К этому сроку на месте бывшего полигона должна появиться зеленая зона.

Как сообщил вчера журналистам начальник управления экологического инжиниринга ФГУП «Федеральный экологический оператор» (ФЭО, входит в «Росатом») Михаил Щербаков, из 70 карт-накопителей полигона необходимо привести в безопасное состояние пять, где находится 340 куб. м жидких отходов: соли тяжелых металлов, хлорированные углеводороды, кислоты и другое. Он напомнил, что работы по рекультивации еще не ведутся. «Сейчас разрабатывается проект, срок его сдачи с прохождением всех экспертиз (как экологической, так и Главгосэкспертизы) — декабрь 2021 года»,— сказал господин Щербаков.

По его словам, концепция рекультивации включают в себя строительство подземной многослойной противофильтрационной завесы шириной пять метров. Это стены из бетона, полимерных материалов и глины с датчиками, которые будут передавать информацию о состоянии сооружения. Одновременно с помощью промышленных установок начнется фильтрация жидких фракций, из которых оставшиеся открытые карты полигона состоят примерно на 80%. Процесс продлится несколько лет, продолжает господин Щербаков. В итоге планируется получить чистую воду, пригодную для рыбного хозяйства. Остатки твердых фракций обезвредят и поместят обратно в котлованы. Ими заполнят пустоты, оставшиеся после выкачки жидкости, пояснил он.

Полностью завершить проект, по его словам, планируется в 2024 году. В этот срок будет проведен и последний этап — высадка растений на площади всего полигона. «Здесь будет зеленый холм»,— объяснил господин Щербаков, добавив, что перед подрядчиком стоит задача обезопасить эту территорию на сто лет.

Стоимость рекультивации полигона состоит более чем 10 млрд рублей, сообщила заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко. После завершения проектных и изыскательских работ важно понять специфику отходов и найти эффективную технологию для снижения их класса опасности, добавила она. Сейчас на территории «Красного Бора» ФЭО проводит неотложные мероприятия, продолжает вице-премьер: «Чтобы воды, которые в результате паводка заливают карты, не распространялись дальше и не смывали эти опасные химические вещества в водные объекты, не уносили их дальше в Неву».

Полигон «Красный Бор» расположен в Ленобласти, в шести километрах от города Колпино. С 1969 года здесь размещались промышленные токсичные отходы I–IV классов опасности с предприятий Петербурга, Ленобласти и других российских регионов. До перестройки сюда свозили и отходы из прибалтийских республик СССР. Общая площадь объекта — 67,4 га, на 70 карт-накопителей приходится 46,7 га. Принимать отходы «Красный Бор» перестал в конце 2014 года. К этому времени на полигоне накопилось 2 млн тонн отходов. Твердые фракции складируются в 65 закрытых картах-накопителях, жидкие — в пяти открытых.

Ликвидацией накопленного вреда окружающей среде на полигоне занимается ФГУП «ФЭО». Работы включены в федеральный проект «Чистая страна» нацпроекта «Экология». В начале прошлого года «Красный Бор» был передан в федеральную собственность. За безопасность объекта отвечает ФГКУ «Дирекция по ликвидации НВОС и ОБ ГТС полигона Красный Бор» (подведомственно Минприроды РФ). Вопрос рекультивации полигона неоднократно обсуждался на Хельсинкской комиссии, куда входят Швеция, Дания, Финляндия, Литва, Латвия, Эстония, Германия, Польша и Россия.

Ольга Кантемирова