В соцсетях появилось видео взрыва в центре Краснодара

В Краснодаре очевидцы сняли из окна квартиры на видео, предположительно, момент взрыва, который произошел в пятницу, 26 мая. По данным оперштаба края, хлопок раздался на улице Морской в 4:17.

На видео, снятом из окна многоэтажного дома, запечатлена вспышка, сопровождающаяся громким звуком.

Прибывшие на место экстренные службы зафиксировали повреждение кровли офисного здания и домов.

В результате происшествия в пятиэтажном доме на улице Гаражной выбило окна, об это сообщил в своем Telegram-канале гама Краснодара Евгений Наумов. Он отметил, что по предварительным данным, пострадавших нет.

Местные жители сообщают о работе системы ПВО над Краснодаром, в соцсетях публикуют фото и видео якобы беспилотника.

Тат Гаспарян

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