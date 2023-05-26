Спикер томской гордумы назвал «политическую волю» губернатора условием своего участия в конкурсе на пост мэра

Председатель гордумы Томска Чингис Акатаев, входящий во фракцию «Единой России», не исключил своего участия во втором конкурсе на пост мэра. Об этом он сказал 25 мая в эфире программы «Линия спикера» телеканала «Томское время».

«Если на это будет политическая воля губернатора, конечно, такое предложение я приму. Отвечает за развитие региона глава региона. Соответственно, ему решать, кого он видит на том или ином направлении муниципального образования»,– ответил спикер на вопрос о возможности выдвижения.

Как сообщал «Ъ-Сибирь», 10 мая томская гордума изменила порядок формирования конкурсной комиссии по отбору кандидатов в мэры. Она отменила правило, по которому председатель муниципального парламента автоматически становится членом конкурсной комиссии. Таким образом, Чингис Акатаев получил возможность подать заявление об участии в конкурсе (члены конкурсной комиссии такого права лишены).

24 мая комиссия по регламенту и правовым вопросам гордумы рекомендовала утвердить датой второго конкурса на пост мэра 22 августа.

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Валерий Лавский