Segezha Group за отечественную систему добровольной лесной сертификации

24 мая в Санкт-Петербурге Николай Иванов, вице-президент по реализации государственных программ, устойчивому развитию и лесной политике Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система»), принял участие в пленарной сессии VIII Всероссийской научно-технической конференции «Леса России: политика, промышленность, наука, образование». Он согласился с мнением экспертного сообщества о сложной ситуации в современном российском лесопромышленном комплексе. При этом отметил, что законодательные инициативы требуют повышенной аккуратности, чтобы не стать дополнительным стрессовым фактором для российского бизнеса.
Фото: предоставлено управлением по стратегическим коммуникациям и бренду ПАО «Сегежа Групп»
Так, попытки форсированного внедрения Федеральной государственной информационной системы лесного комплекса (ФГИС ЛК) могут иметь негативные последствия. Причина – недоработки уже внедренной системы ЛесЕГАИС, призванной стать базой ФГИС ЛК.
Широко обсуждаемый лесопромышленниками Федеральный закон от 29 декабря 2022 г. № 600-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации» также требует поправок – они позволят разрешить ряд коллизий, касающихся в том числе процедуры передачи на уровень Рослесхоза полномочий по заключению договоров аренды в рамках приоритетных инвестиционных проектов (ПИП) и определению сроков их реализации.
Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2023 г. № 578 «О внесении изменений в ставки платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» ведет к увеличению соответствующей финансовой нагрузки на лесопользователей, в частности, в СЗФО, на 80%. А такая мера весьма чувствительна для местного ЛПК, ставшего основной мишенью антироссийских санкций ЕС в сфере леспрома.
Основное внимание в своем выступлении Николай Иванов уделил актуальным подходам к повестке устойчивого развития, а также проблеме добровольной лесной сертификации, как ее важному элементу.
Еще несколько лет назад низкоуглеродная стратегия развития России и ее лесопромышленного комплекса была обусловлена, во многом, внешними факторами. В первую очередь, планами введения трансграничного углеродного налога странами ЕС. Рейтинги ESG также требовались для привлечения капитала на зарубежных рынках.
В новой ситуации устойчивое развитие остается актуальным, но подходы к нему должны меняться, считает Николай Иванов. Так, для России сохраняют значение Парижское соглашение и достижение 17 Целей устойчивого развития (ЦУР) ООН.
В нашей стране ЦУР ООН в рамках лесного комплекса уже успешно реализуются и вне рамок ESG. В этом контексте важный документ – закон о запрете продажи на Байкале одноразовой посуды и упаковки из пластика. Среди результатов совещания Президента России Владимира Путина по вопросам ЛПК от 10 февраля выделяются поручения по развитию коммунальной энергетики на базе древесных отходов и деревянного домостроения. Дело в том, что перевод мазутных и угольных котельных на биотопливо означает создание не только рынка пеллет, но и сокращение выбросов парниковых газов. А согласно целому ряду независимых исследований, углеродный след деревянных домокомплектов высокой заводской готовности – отрицательный. У всех этих инициатив имеются и объективные экономические предпосылки.
Устойчивое развитие требуется в базовых отраслях – в стране нужно возрождать лесное и транспортное машиностроение. В приоритете – «расшивка» Восточного полигона РЖД, создание новых транспортных коридоров «Север-Юг», «Севморпуть». Без решения инфраструктурных вопросов любое развитие, тем более – устойчивое, невозможно, подчеркнул Николай Иванов.
В рамках устойчивого развития Segezha Group разработала и реализует, по сути, климатические проекты. Так появились два лесопитомника – в Костромской и Вологодской областях, мощностью порядка 10 млн сеянцев хвойных пород в год. Продолжается работа по внедрению интенсивной модели лесопользования в Карелии. «Зеленые» стандарты встроены в проекты деревянного домостроения. Котельные на предприятиях холдинга переводятся на кородревесные отходы. На активах создаются производства замкнутого цикла.
До недавнего времени стандарты FSC и PEFC являлись неотъемлемой частью отечественного лесного бизнеса. После неправомерного исключения России и Белоруссии из этих систем многие компании оказались на распутье – для целого ряда зарубежных рынков сертификация остается востребованной. Таким образом в России началась работа по созданию новых и адаптации альтернативных систем лесной сертификации. Среди семи зарегистрированных выделяются четыре лидера: «Устойчивый лес», отечественная система лесной сертификации ВНИИМ им. Д.И.Менделеева, а также «наследники» FSC и PEFC.
Николай Иванов полагает, что систем может быть много. Главное – сохранение принципа добровольности. А лидером станет система, которая первой охватит порядка 20-25 млн га лесной аренды. Эта площадь эквивалентна около половине российских лесов, имевших сертификаты FSC/PEFC. Одновременно Segezha Group отдает предпочтение международной системе ISO 38200 – она во многом совпадает с российским лесным законодательством и признается зарубежными партнерами холдинга. Сертификация уже идет и в течение 3-4 месяцев охватит порядка 15 млн га леса, находящегося в аренде Segezha Group.
Спикер надеется, что Союз лесопромышленников и лесоэкспортеров России дополнит стандарт ISO 38200 с точки зрения оценки мероприятий по предотвращению эмиссии парниковых газов. Следующим шагом станет гармонизация стандартов с зарубежными партнерами. Так, с Белоруссией соответствующая договоренность уже имеется. С ЕАЭС – перспективы хорошие. Страны БРИКС и АСЕАН тоже потенциально заинтересованы в расширении возможностей бизнеса за счет предлагаемых Россией систем добровольной лесной сертификации, считает Николай Иванов.
Segezha Group – уникальный российский лесопромышленный холдинг. Он выделяется в отрасли полным циклом собственной лесозаготовки и специализацией на выпуске широкой линейки высокомаржинальной продукции. В фокусе развития – экологичные технологии глубокой переработки древесины и максимально безотходного использования сырья. Группа является одним из крупнейших лесопользователей в мире. Общая площадь арендуемого лесфонда составляет 16,1 млн га, а объем расчетной лесосеки – 23,2 млн куб. м (с учетом ПИП – приоритетных инвестиционных проектов). Стабильность бизнеса гарантируется высокой степенью самообеспеченности сырьем – 93% потребностей компании в древесине покрывается за счет собственных ресурсов. В рамках борьбы с изменением климата, а также для повышения продуктивности своих лесов Группа внедряет принципы интенсивной модели устойчивого лесопользования. Segezha Group занимает лидерские позиции по целому ряду высокоэкологичной, углероддепонирующей продукции лесопромышленного комплекса. Так, холдингу принадлежит 1-е место в России по производству бумаги для многослойных мешков, выпуску промышленных бумажных мешков и пиломатериалов. В глобальном масштабе Группа на 2-м месте – по производству крафт-бумаги, а также на 5-м – по производству большеформатной березовой фанеры. Компания также на 3-м месте среди ведущих европейских производителей пиломатериалов. Производственные активы Segezha Group расположены в 10 российских регионах: Республика Карелия, Красноярский край, Санкт-Петербург, Архангельская, Вологодская, Иркутская, Кировская, Костромская, Московская и Ростовская области. Торговые представительства – в КНР и Сингапуре. Компания уверенно чувствует себя на глобальном рынке лесной продукции и гибко реагирует на малейшие изменения деловой конъюнктуры в мире – она представлена на рынках более чем 80 стран. Трудовой коллектив растет и развивается вместе с холдингом – сейчас в нем около 20 тыс. человек. Подробнее на сайте: http://segezha-group.com
АО «Лесосибирский ЛДК №1»
Реклама