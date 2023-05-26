Сотрудники администрации Норильска получили условные сроки по делу о погибшей под лавиной семье

В Красноярском крае суд вынес приговор по делу о гибели трех человек в результате схода снежной лавины на горе Отдельная в Норильске в январе 2021 года. Двум фигурантам дела - главным специалистам отдела контроля управления имущества мэрии Норильска Арабу Шамсадову и Андрею Листровому, обвиняемых по статье о халатности (ст. 293 УК РФ) суд назначил два года условно с таким же испытательным сроком, сообщает объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Обвиняемые по той же статье о халатности четверо оперативных дежурных отдела оперативного планирования управления ГО и ЧС администрации Норильска - Игорь Вакуленко, Андрей Зеленский, Андрей Кузьмин и Даниел Рафиев оправданы в связи с отсутствием в их деянии состава преступления.

В ночь на 9 января 2021 года на горнолыжный комплекс «Гора Отдельная» в районе Талнах города Норильска Красноярского края сошла лавина, под которой, по данным МЧС, оказалось шесть построек. В одном из домов находилась семья норильского предпринимателя Владислава Попова из четырех человек. Их поиски продолжались около двенадцати часов, но спасти удалось только старшего ребенка — 14-летнего сына бизнесмена.

По информации СК РФ, дом, который засыпало снегом, был построен главой семейства без каких-либо разрешительных документов. По данным следствия, главные специалисты отдела контроля управления имущества, имея информацию о незаконной постройке, не зафиксировали нарушения, указав в документах, что участок свободен.

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Лолита Белова