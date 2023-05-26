Финны исчерпали победный ресурс

На чемпионате мира по хоккею, который проходит в Финляндии и Латвии, определились полуфиналисты. В стартовом раунде play-off не обошлось без неожиданностей. Так сборная Латвии одолела шведов — 3:1, а сборная Германии с таким же счетом обыграла швейцарцев. Завершили выступление и финны, которые потерпели поражение от канадцев — 1:4. А чехи ничего не смогли противопоставить американцам — 0:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Reuters Фото: Reuters

Главным событием четвертьфинальной стадии чемпионата мира, безусловно, стало противостояние сборных Финляндии и Канады, которые на трех предыдущих турнирах боролись друг с другом за золотые медали. В 2019 и 2022 годах их взяли финны, в 2021-м — канадцы, а в 2020-м первенство не проводилось из-за пандемии коронавируса. Но сейчас лидеры мирового хоккея последних лет не лучшим образом выступили на групповом этапе и встретились уже на старте play-off. Финская команда потерпела два поражения от американцев и шведов, квалифицировавшись лишь с третьего места, а канадская уступила швейцарцам и даже норвежцам, финишировав второй.

Понятно, что фаворита в этом четвертьфинале не было, ведь и те, и другие считались основными претендентами на чемпионский титул. В то же время финны имели преимущество своей площадки, причем именно в Тампере год назад они вырвали победу у канадцев в овертайме. Кроме того, если «Кленовые листья» собрали абсолютно новый состав, то у «львов» остались в строю многие герои того финала во главе с Юккой Ялоненом, под чьим руководством они добились просто выдающихся результатов, выиграв за четыре года не только два чемпионата мира, но и Олимпиаду.

Впрочем, хозяева пропустили первыми после того, как Джек Куинн убежал в контратаку, «раздел» один в один опытного защитника Атте Охтамаа и низом прошил голкипера Эмиля Ларми. Канадцы вообще чувствовали себя под давлением противника и его болельщиков достаточно уверенно, включив режим play-off. Даже когда у финской сборной было большинство, они оборонялись слаженно и спокойно, не ставя своего вратаря Сэма Монтембо в неудобное положение, а с рядовыми бросками тот без проблем справлялся.

В первом периоде видимая активность подопечных Ялонена так ни к чему и не привела. После перерыва они попробовали поднажать, добавив еще больше агрессии и экспрессии. Шайба уже практически постоянно находилась в канадской зоне, и возникло ощущение, что вот-вот она найдет путь в ворота. Однако команда Андре Туриньи перетерпела этот неприятный отрезок, выждала момент для очередной контратаки и организовала второй гол. Сэмюэл Блейз хладнокровно реализовал выход «два в одного».

Поведя 2:0, канадцы немного ослабили хватку и дали шанс хозяевам как минимум сократить разницу. Каапо Какко в полном одиночестве выкатился на Монтембо, но засуетился и не придумал, как будет его обыгрывать. А затем и Каспери Капанен оказался один перед Монтембо. Он-то, в отличие от партнера, сумел бросить, но канадский вратарь и в этой ситуации был невозмутим. Что-то пытался изобразить и самый звездный игрок нынешней финской сборной Микко Рантанен, накидавший 55 шайб в недавнем регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги за «Колорадо Эвеланш», да и в Кубке Стэнли ставший лучшим снайпером клуба. Но и он, мягко говоря, не блистал, так что и вторая двадцатиминутка завершилась 1:0 в пользу канадцев.

Финны еще надеялись на третий период. Вот только все их надежды очень быстро перечеркнул Майкл Карконе. В том эпизоде «Кленовые листья» просто разложили пятерку хозяев, и даже отчаянный прыжок Ларми не спас беспомощных «львов» от третьего гола. После этого уже не было никаких сомнений, кто попадет в полуфинал. Хотя Ялонен за три с лишним минуты до окончания основного времени снял вратаря, выпустив шестого полевого игрока, а Теему Хартикайнен даже пропихнул шайбу в сетку. Но когда по инициативе финского тренера матч опять продолжился в формате «шесть на пять», Тайлер Тоффоли поразил пустые ворота, установив окончательный результат — 4:1.

Что касается остальных четвертьфиналов, то, конечно, главную сенсацию преподнесла сборная Латвии, которая отправила домой шведов. Да, у «Тре крунур» на этом чемпионате мира была скромная по именам команда, но в сильной группе она проиграла только американцам, и то в овертайме. Правда, матч проходил в Риге, и латвийцам при неистовой поддержке трибун удалось поймать кураж, который порой творит чудеса. На гол Данса Лочмелиса скандинавы ответили точным броском Тимоти Лильегрена. Более того, они могли развить успех, когда Мартиньш Дзиеркалс заработал большой штраф. Но хозяева льда выстояли, а потом ветеран Микс Индрашис и Янис Якс в большинстве прибили сборную Швеции. 3:1 — и таким образом именно команда Харийса Витолиньша, хорошо известного по работе в тандеме с Олегом Знарком, теперь сыграет с Канадой в полуфинале.

Сюрпризом можно назвать и поражение сборной Швейцарии, которая, заняв первое место в группе, получила соперника с наиболее низким, восьмым посевом среди участников play-off, ведь немцы набрали на предварительной стадии меньше всех очков. Казалось, что швейцарцы с их составом вполне способны замахнуться на медали, но не тут-то было. Уступая после первого периода 0:1, они сравняли счет усилиями Йонаса Зигенталера, а потом пять минут действовали в большинстве после удаления до конца матча Морица Зайдера. Однако немецкая команда не сломалась, потеряв одного из ведущих хоккеистов. Джон Петерка снова вывел ее вперед, а вскоре Нико Штурм забил в меньшинстве. В итоге сборная Германии победила 3:1 и вышла на американцев, которые разобрались с чехами — 3:0.

Александр Ильин