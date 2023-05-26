В Краснодарском крае произошло землетрясение магнитудой 4,3

В Туапсинском районе Краснодарского края произошло землетрясение магнитудой 4,3. Никто не пострадал, разрушений нет, сообщили «РИА Новости» в краевом ГУ МЧС.

По его данным, подземные толчки зафиксировали 25 мая около 22:05 по местному времени. Эпицентр находился в поселке Ольгинка, землетрясение произошло на глубине 5 км. Европейско-средиземноморский сейсмологический центр оценил магнитуду в 4.

В МЧС от местных жителей поступило 13 обращений, на месте организована работа оперативных групп. Все объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме, добавили в МЧС.

Лаура Кеффер