Рогов заявил о «массированном ударе» ВСУ по Бердянску

Украинские военные нанесли массированный удар по Бердянску, заявил член Главного совета администрации Запорожской области глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Информации о пострадавших или разрушениях пока нет.

«Были ли это британские ракеты Storm Shadow или что-то другое — пока неизвестно. На месте взрывов работают экстренные службы»,— написал господин Рогов в Telegram.

В оперативных службах области также заявили ТАСС, что вооруженные силы Украины нанесли удар по Бердянску, на окраине города прогремели взрывы. Подробности не приводятся.

Бердянск расположен на юге Запорожской области, которая вместе с ДНР, ЛНР и Херсонской областью вошла в состав России по итогам референдумов в сентябре 2022 года. С 19 января в этих четырех регионах по указу президента РФ Владимира Путина действует военное положение.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в материале «Ъ».

Лаура Кеффер