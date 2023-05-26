Технологические альянсы растягивают на ЕАЭС

Вопросы технологического развития обсуждались вчера и в более широком формате — в рамках Высшего совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Идеи по гармонизации промышленной политики и программ импортозамещения ЕАЭС, реанимированные в 2022 году из-за обострения разрывов спроса и предложения на рынке «пятерки» после введения санкций к РФ как крупнейшему партнеру, вылились в решение создать для этого отдельную межправкомиссию (см. “Ъ” от 22 июня 2022 года). Вчера же Владимир Путин «в практическом плане» предложил странам «пятерки» «согласовать и реализовать» единые приоритеты технологической трансформации и инновационного сотрудничества, а также задуматься о формировании «евразийских технологических альянсов», в том числе и с третьими странами — для запуска на территории ЕАЭС «новых наукоемких производств». Де-факто РФ предлагает членам союза совместно выстраивать общую рамку и рынок для развития технологий, критически важных для «технологического суверенитета». Первыми «внешними» претендентами на сотрудничество в рамках «альянсов» могут стать партнеры по СНГ и ШОС, а также страны-наблюдатели — прежде всего, Узбекистан. Как отметил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, для этого статус наблюдателей необходимо развивать в части их присоединения к отдельным соглашениям «пятерки», а также участия в конкретных кооперационных проектах.

Пока же в рамках евразийской «пятерки» формализовано решение о финансовой поддержке кооперационных проектов — вчера президенты подписали протокол с изменениями в договор об ЕАЭС, позволяющий Совету Евразийской экономической комиссии принимать решения об оказании им финансового содействия за счет бюджета союза (в 2024 году речь идет о сумме 1,7 млрд руб.). Предлагается тратить их на субсидирование ставок по кредитам, проектам, в которых участвует не менее трех стран союза,— для повышения уровня взаимодействия промышленности в союзе, трансферта технологий и их совместного развития (см. “Ъ” от 24 октября 2022 года).

Евгения Крючкова