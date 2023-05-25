Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Смольный потратит на празднование Дня ВМФ более 35 млн рублей

Власти Петербурга объявили конкурс на «оказание услуг по организации проведения мероприятия посвященного Дню Военно-морского флота». Начальная цена закупки составляет 35,5 млн рублей, свидетельствуют данные портала госзакупок. Предполагается, что на эти деньги будет организована трансляция Главного военно-морского парада и концерт, который пройдет на Дворцовой площади.

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

На выступления артистов Смольный готов выделить до 11 млн руб. Техническое оборудование, согласно техзаданию, должно обойтись в 8,9 млн рублей, установка и демонтаж сценических конструкций — в 6,9 млн рублей.

Концертная программа, согласно документам, должна включать в себя выступление военного творческого коллектива Минобороны, военного оркестра, а также солистов-вокалистов ведущих музыкальных театров Петербурга. Также городские власти намерены пригласить к участию в концерте рок-группу в составе не менее трех человек, лидером которой должна быть поэтесса, записавшая не менее 14 студийных альбомов. Кроме этого, на сцене должен появиться музыкальный коллектив из Петербурга с опытом выступлений не менее 20 лет.

Напомним, что День ВМФ, ежегодно празднуемый в последнее воскресенье июля, в этом году пройдет 30 июля.

«Ъ-СПб» писал, что на празднование Дня города 27 мая власти Петербурга выделили 77,5 млн руб.

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...