Смольный потратит на празднование Дня ВМФ более 35 млн рублей

Власти Петербурга объявили конкурс на «оказание услуг по организации проведения мероприятия посвященного Дню Военно-морского флота». Начальная цена закупки составляет 35,5 млн рублей, свидетельствуют данные портала госзакупок. Предполагается, что на эти деньги будет организована трансляция Главного военно-морского парада и концерт, который пройдет на Дворцовой площади.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ Фото: Александр Петросян, Коммерсантъ

На выступления артистов Смольный готов выделить до 11 млн руб. Техническое оборудование, согласно техзаданию, должно обойтись в 8,9 млн рублей, установка и демонтаж сценических конструкций — в 6,9 млн рублей.

Концертная программа, согласно документам, должна включать в себя выступление военного творческого коллектива Минобороны, военного оркестра, а также солистов-вокалистов ведущих музыкальных театров Петербурга. Также городские власти намерены пригласить к участию в концерте рок-группу в составе не менее трех человек, лидером которой должна быть поэтесса, записавшая не менее 14 студийных альбомов. Кроме этого, на сцене должен появиться музыкальный коллектив из Петербурга с опытом выступлений не менее 20 лет.

Напомним, что День ВМФ, ежегодно празднуемый в последнее воскресенье июля, в этом году пройдет 30 июля.

«Ъ-СПб» писал, что на празднование Дня города 27 мая власти Петербурга выделили 77,5 млн руб.

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