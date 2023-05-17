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Смольный выделил 77 млн рублей из бюджета на проведение Дня города

Комитет по культуре Петербурга распределил субсидии для некоммерческих организаций, которые организуют День города и День славянской письменности и культуры. На проведение двух мероприятий из городского бюджета будет выделено 87,5 млн руб., пишет «Деловой Петербург».

По данным издания, средства распределятся между пятью организациями. Среди них театральное товарищество «Комик-трест», которое занимается сразу двумя мероприятиями.

На празднование Дня славянской письменности и культуры, который пройдет 24 мая, выделено около 10 млн руб. АНО развития культуры и искусства «Фестум про Арте (Праздник искусств)» получит 9 млн руб. На мероприятии в Михайловском саду выступит многотысячный сводный хор. Ранее выступления проходили на Дворцовой площади, однако в этом году место изменено из-за меньшего финансирования по сравнению с 2019 годом, рассказала гендир «Феступ про Арте» Ирина Слепнева.

Празднование 320-летия Петербурга пройдет 27 мая, на него Смольный выделит 77,5 млн руб. 67,6 млн руб. из них пойдет на организацию концерта на Дворцовой площади. Программой занимается «ДансеОупен фестиваль». Кроме того, в организации Дня города примут участие Балтийский международный фестивальный центр и театральное товарищество «Комик-трест». На эти НКО выделено 5,2 млн руб. и 4,7 млн руб. соответственно.

В 2021 году НКО получили из бюджета 57,3 млн руб. на организацию Дня города, в 2020 году — 30,5 млн руб. При этом в 2019 году до введения коронавирусных ограничений общая сумма субсидий составила 104 млн руб.

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