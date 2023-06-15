Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Защита до автоматизма

Бизнес переходит на результативную кибербезопасность

Рост хакерских атак в 2022 году бросил опасный вызов российским компаниям во всех отраслях экономики: от финансового и государственного сектора до логистики, торговли и СМИ. Успешные атаки выявили как устаревший подход организаций к обеспечению защиты, так и кадровый голод в отрасли. Лидеры рынка ИБ в кратчайшие сроки перестраивали свою работу и разрабатывали новые независимые решения для защиты, и трендом 2023 года стало выстраивание системы результативной кибербезопасности в компаниях. «Деньги» разобрались, какие продукты в этом сегменте уже есть на рынке и какие задачи они могут решить.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Согласно исследованию лидера в области результативной кибербезопасности Positive Technologies, количество инцидентов, которые были реализованы в 2022 году и привели к негативным последствиям, увеличилось на 20,8% относительно прошлого года. На каждый квартал 2022 года пришлось более 700 успешных кибератак, при этом 67% из них имели целенаправленный характер. Эксперты уверены, что ключевым показателем эффективности и надежности киберзащиты является невозможность реализации недопустимых событий. К ним относятся нарушение основной деятельности компании, прямые финансовые потери, использование корпоративных ресурсов для совершения кибератаки, а также утечка конфиденциальной информации. На последнее событие приходится основная доля результатов кибератак за 2022 год: среди жертв были госорганы, крупнейшие IT-компании, логистические предприятия, медицинские и другие организации, коммерческие данные которых представляют особую ценность, так как в том числе содержат персональные данные клиентов. «В атаках на организации злоумышленникам удалось украсть конфиденциальную информацию в 47% случаев, в атаках на частных лиц — в 64%»,— констатируют в Positive Technologies.

В 2023 году увеличение числа киберинцидентов, особенно приводящих к утечкам данных, продолжается: объем украденной персональной информации россиян только за первый квартал вырос год к году в 2,3 раза и составил более чем 350 млн записей.

На фоне таких потрясений и бизнес, и госсектор изменили подход к безопасности собственной инфраструктуры: преобладающую ранее «бумажную безопасность», основанную на соблюдении устаревших нормативных документов, на безопасность, заточенную на результат. Об изменении подхода свидетельствует в том числе рост спроса на услуги центров мониторинга и контроля кибербезопасности (SOC) — динамика в этом сегменте составила 25% уже в первом квартале года.

Однако это указывает и на другую проблему: российским организациям пришлось столкнуться с дефицитом специалистов по ИБ и IT в целом. На штатных экспертов в компаниях кратно возросла нагрузка, и хотя лидеры рынка не останавливали наем сотрудников, приглашая в команды тех, кто ранее работал на зарубежных вендоров, рынок в целом испытывает сильный кадровый голод. Решением для результативной ИБ может стать автоматизация ряда стандартных рутинных задач для достижения защищенности компаний, уверены в Positive Technologies. Руководитель направления автоматизации информационной безопасности компании Михаил Стюгин отмечает, что для клиента любое средство защиты информации (СЗИ) является инструментом автоматизации, а также повышения эффективности работы персонала.

В самой компании создают и тестируют на себе полностью отечественные системы для автоматической защиты ИБ. Это новый класс систем, которые называются метапродукты, они нацелены на выстраивание результативной кибербезопасности, создание полностью автоматической многоуровневой защиты и ориентированы на предотвращение реализации недопустимых для компании событий. Один из таких метапродуктов — MaxPatrol O2 — автопилот в кибербезопасности, который призван обнаружить и остановить злоумышленника в инфраструктуре организации. MaxPatrol O2 может стать аналогом центра мониторинга в компании любого масштаба, работая 24/7, а для управления им достаточно одного человека, что немаловажно в условиях дефицита специалистов в ключевых отраслях экономики. В 2022 году MaxPatrol О2 прошел необходимые пилотные испытания, а в 2023 году был признан готовым к опытно-промышленной эксплуатации.

Также компания сделала заявку на рынок межсетевых экранов следующего поколения (Next-Generation Firewall, NGFW), от которого напрямую зависит стабильность бизнес-процессов защищаемой организации. Согласно исследованию Центра стратегических разработок, рынок NGFW в России к 2026 году превысит 126,6 млрд руб., что говорит о спросе российских компаний на это решение, который в том числе подогрел уход зарубежных вендоров в прошлом году. При этом современный и надежный NGFW тот, который абсолютно незаметен для конечного пользователя, но при этом «надежен, как швейцарские часы», уверены в Positive Technologies.

PT NGFW — продукт, относящийся к двум нишам: с одной стороны, это решение для ИБ, так как оно должно ловить злоумышленников, с другой — это IT-продукт, который отвечает за разграничение доступа и должен быть отказоустойчивым, объясняют в компании. Презентация ранней версии PT NGFW состоялась на Positive Hack Days 12. Представители отрасли, уже знакомые с разработкой, отмечают, что ее большое преимущество — автоматизация рутинных операций в построении защиты.

Развитию технологий автоматизации в кибербезопасности способствуют и изменения в отношении государства к угрозам. Так, требования указа президента №250 от 1 мая 2022 года о наличии почти в полумиллионе российских организаций заместителя генерального директора, ответственного за кибербезопасность, а также отдельной службы ИБ, ставит перед компаниями и вендорами кибербезопасности задачу в кратчайшие сроки и минимальными человеческими ресурсами обеспечить защищенность важнейших информсистем в России.

По оценке Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, ежегодный дефицит кадров в области информационной безопасности составляет 18 тыс. человек. Построение результативной кибербезопасности с использованием метапродуктов для автоматизации информационной защиты — логичный шаг российских организаций к решению этой ситуации в условиях кадрового голода.

Татьяна Исакова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...