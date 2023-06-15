Гадания на монетарной гуще

При сохранении относительного экономического и геополитического спокойствия радикальных действий со стороны Банка России пока ждать не стоит. С большей долей вероятности регулятор вновь оставит ставку без изменения на ближайшем заседании. Однако не стоит отметать и вероятность ее роста, пусть и незначительного, тем более что риторика ЦБ по этому поводу становится все более явной последнее время. Нельзя забывать, что целевой показатель Банка России — инфляция в 4%. А для снижения инфляции требуется в том числе охлаждение рынка потребительского кредитования. Вкупе с уже действующими и ужесточающимися макропруденциальными лимитами рост ставки вполне может отсечь часть потенциального спроса с рынка кредитования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева

Фото: Предоставлено пресс-службой «Ингосстраха» Директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева

Фото: Предоставлено пресс-службой «Ингосстраха»

Последний раз совет директоров Банка России снижал ключевую ставку в сентябре 2022 года. Тогда ставка была снижена с 8% до 7,5% годовых и с тех пор сохранялась на неизменном уровне. Тем не менее риторика ЦБ относительно потенциального повышения ключевой ставки последнее время становится все более явной. Однако это не означает, что ставка непременно будет повышена на следующем заседании, которое состоится 21 июля. «Перед каждым заседанием по ключевой ставке регулятор балансирует риски, которые могут быть вызваны тем или иным решением по изменению или сохранению ключевой ставки. При принятии решения регулятор руководствуется своим таргетом по инфляции, который в долгосрочном периоде установлен в размере 4%. Все принимаемые решения направлены в первую очередь на достижение этой цели. В текущих условиях основной вызов перед Банком России в том, что инфляция фактически находится на низком уровне из-за эффекта высокой базы 2022 года. В то же время существует целый набор факторов, которые могут привести к росту инфляции — высокие расходы федерального бюджета, восстановление реальных доходов населения, низкий уровень безработицы, ослабление рубля»,— описывает ситуацию директор центра стратегического анализа «Ингосстраха» Евгения Васильева. Возможность прогнозирования всех этих факторов ограничена в текущих условиях. Тем не менее в отсутствие ухудшения ситуации в экономике можно ожидать инфляционные показатели в размере 5–6% по итогам года, уверена она.

В целом макроэкономическая картина сегодня остается нейтральной, так что вряд ли стоит ожидать резкого роста ставки на ближайшем заседании. Напомним, что 1 марта 2022 года на фоне начала СВО и санкционного давления на российскую экономику регулятор поднимал ставку до 20%. Сейчас же 65% вероятности Евгения Васильева ставит на то, что 21 июля ставка будет сохранена на текущем уровне, 35% — на ее повышение в пределах 25 б. п. До конца года прогнозировать сложнее из-за сохраняющейся неопределенности в экономике, но при сохранении текущей ситуации ставка вряд ли превысит 8,5%, скорее останется в диапазоне 7,5–8%, уверена госпожа Васильева. Помимо повышения ключевой ставки, в фокусе нашего внимания остаются трансграничные расчеты, которые пострадали после введения санкций, и банковский сектор пока не до конца справился с перераспределением трансграничных переводов из-за ограничений с переводами SWIFT. Российский аналог, разработанный ЦБ, Система передачи финансовых сообщений (СПФС), пока не может служить полноценной альтернативой SWIFT. В этом плане и у банков, и у ЦБ много работы впереди. Одним из приоритетных направлений должно стать выстраивание взаимодействия с альтернативными системами передачи финансовых систем, такими как китайская CIPS.

Однако рядового потребителя товаров и услуг, в том числе финансовых, едва ли беспокоят нюансы геополитики, макроэкономики и денежно-кредитной политики. Его скорее беспокоит, какие инструменты ему могут предложить финансовые организации для решения его текущих задач и сколько эти инструменты будут стоить. Тем более что после шока и острого периода неопределенности 2022 года потребительская активность россиян постепенно восстанавливается и спрос на заемные средства растет. Рост активности на рынке кредитования видит Банк России, и, понимая всю волатильность текущей ситуации, в том числе в том, что касается доходов населения, регулятор активно принимает меры, призванные охладить рынок потребительского кредитования.

И беспокойство регулятора не напрасно. Так, по данным Банка России, по итогам последнего квартала прошлого года 36% необеспеченных кредитов было выдано заемщикам с ПДН выше 80%. Причем значительная доля этих необеспеченных кредитов была выдана на срок в пять и более лет — порядка 15%. Это максимальный показатель с 2019 года, когда были введены нормы расчета показателя ПДН. Как следствие, в 2023 году Банк России значительно ужесточил регулирование необеспеченного кредитования. И повышение ставки, если оно произойдет, безусловно, станет еще одним сдерживающим фактором для рынка потребительского кредитования, причем преимущественно в залоговом.

«Наибольший ущерб от повышения ключевой ставки будет нанесен промышленности, которая сильно зависит от длинных и доступных средств. Чем дешевле кредиты, тем больше возможностей для развития и конкуренции. Повышение ставки же приведет к удорожанию кредитных денег и замедлению развития промышленности. Для населения повышение ставки Банком России в первую очередь отразится на кредитных продуктах с невысокими ставками, к которым в первую очередь можно отнести ипотечное кредитование. Дополнительным фактором в пользу пересмотра ставок по этому кредитному продукту является усиление надзора со стороны Центрального банка. В потребительских кредитах уже заложена высокая ключевая ставка, так что ее незначительные изменения не окажут на проценты по кредитам сильного влияния. С другой стороны, давление на экономику и кредитный спрос будет оказывать закредитованность и рост реальных располагаемых доходов населения.

Если правительству удастся выйти на устойчивую траекторию роста реальных доходов, то и спрос на кредиты сохранится из-за наличия возможностей их обслуживать.

В противном случае экономика может столкнуться со снижением спроса, в том числе в строительном секторе»,— предостерегает Евгения Васильева. Однако и это может восприниматься регулятором как допустимая потеря для достижения цели по инфляции в 4%, заключает эксперт: «Для снижения инфляции требуется в том числе и снижение кредитования в целях охлаждения спроса».

Мария Иванова